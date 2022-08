"Cobren las facturas a quienes les deben y no a los ciudadanos", pide alcaldesa de Tijuana a criminales

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió a los integrantes de la delincuencia organizada que “cobren las facturas a quienes les deben y no a los ciudadanos”.

En redes sociales circula un vídeo en el que aparece la alcaldesa morenista en el que afirmó que el municipio permanecerá activo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas".

“Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”, señaló la alcaldesa.

Las declaraciones de la presidenta municipal se difundieron al día siguiente de que en la demarcación se registraron 14 bloqueos con vehículos del transporte público y particular quemados en las calles tijuanenses.

Montserrat Caballero, Alcaldesa de Tijuana (MORENA) le dice a los delincuentes que le cobren piso a quienes no les pagaron! WTF

August 13, 2022

El gobierno federal informó que en el municipio fueron detenidos 7 probables responsables de los hechos cuyos casos ya fueron judicializados para continuar con el proceso penal correspondiente.