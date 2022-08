Homicidios subieron casi 200% con Felipe Calderón, “el paladín de la seguridad”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al exponer de nuevo la gráfica donde se distingue la cantidad de muertes por homicidio doloso en los sexenios anteriores, esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó que el panista Felipe Calderón es “el paladín de la seguridad” al subir el registro en un 200 por ciento.

Reconoció que uno de los principales problemas en seguridad son los homicidios dolosos, “porque nos habían dejado muy alto el número; ya lo estamos bajando, pero esto estoy seguro que la mayoría del pueblo no lo sabe, y no porque no quieran saberlo, sino porque se oculta, porque no les conviene a los adversarios, conservadores hipócritas y corruptos”.

De acuerdo a las cifras del Inegi, en el sexenio de Carlos Salinas, el número de homicidios incrementó en 9.2; con Ernesto Zedillo bajó en 31.2; Vicente Fox los subió en 1.6; y con Calderón “miren, el paladín de la seguridad, lo subió casi 200 por ciento, porque aquí fue donde se le declaró la guerra” y con Enrique Peña Nieto, aumentó 59 por ciento.

Cifras expuestas

“Y esto es lo que llevamos nosotros hasta ahora, 9 por ciento menos de cuando llegamos. Este último dato lo acaba de dar el Inegi, este, y la tendencia es a la baja”, indicó.

El mandatario federal respondió a las críticas de la oposición por los recientes actos de violencia en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato, a quienes acusó de orquestar una campaña y propaganda negra.

“Muchos de los que están ahora en esta campaña en contra nuestra fueron los aplaudidores o partícipes de este error y ya hemos dicho en otras ocasiones que los errores en política son como crímenes”.

El presidente agradeció a las “benditas redes sociales y benditas mañaneras, porque sólo así; si no, como siempre, manipulan, calumnian, confunden, y van preparando el terreno para imponerse. Así lo hicieron cuando Madero, una prensa de lo más asquerosa, periodistas e intelectuales rastreros que fueron creando un ambiente para que se diera el cuartelazo, ese infame crimen al Apóstol de la Democracia”.

Insistió en que para llevar a cabo una transformación se necesita del apoyo del pueblo y se requiere llevar a cabo medidas atrevidas en favor del pueblo, “nada de titubeos y medias tintas”.

“Por eso, pueden hacer propaganda, pero la gente del pueblo no va a apoyar estos actos vandálicos, no, lo que dice la señora, no, la gente ya está muy consciente”, señaló.

Alertó que exhibirá más veces dicha gráfica “porque hay como amnesia, hace como se les olvidan las cosas”.