“Los nervios traicionan”: Adán Augusto López justifica petición de alcaldesa de Tijuana al narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que no le daría mayor importancia a las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien pidió a los integrantes de la delincuencia organizada que “cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”.

“Yo le diría, con todo respeto a la alcaldesa, que creo que a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender, no les daría mayor importancia”, dijo.

También dijo que se debió a la hora a la que la funcionaria local dio la conferencia: “Hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia eran altas horas de la madrugada, venía saliendo, había un estado de tensión por los vehículos y seguramente eso”.

López Hernández señaló que “lo importante es que aquí están trabajando las autoridades municipales sin ninguna distinción en Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, autoridades estatales y federales de manera coordinada”.

Este fin de semana la alcaldesa de Tijuana afirmó: “Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”.

Agregó que “no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas".