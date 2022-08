AMLO reprocha a la DEA desconfianza en el Ejército: Si tienen pruebas que denuncien

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que agencias de seguridad de Estados Unidos, como la DEA, mantenga la visión de no confiar en el Ejército Mexicano y sí en la Marina Armada de México, para operativos contra narcotraficantes.

El mandatario evadió hablar del número de intentos que las Fuerzas Armadas en México tuvieron para detener a Caro Quintero, pero sí expuso que existe desconfianza en los militares desde el gobierno del panista Felipe Calderón, lo cual calificó de “intromisión indignante”.

También pidió a agentes de la DEA que sostienen esta versión de no confiar en el Ejército Mexicano que “si tienen elementos, pruebas, que no actúen en el anonimato, que den la cara, que presenten denuncias, porque eso no es inteligencia, eso es espionaje”.

De continuar con la versión de que agencias de seguridad de Estados Unidos desconfían del Ejército Mexicano, el presidente mexicano estaría pensando en enviar una nota diplomática a Estados Unidos.

“Ese manejo de información surge esa intromisión alevosa de las agencias del gobierno de Estados Unidos en lo que tienen que ver con asuntos de nuestro país, empezó a manejarse esa visión de que no le tenían confianza al Ejército, tenían confianza en la Marina, eso lo empezaron a manejar en el gobierno de Calderón”.

Explicó que “en ese gobierno los operativos se hacían prácticamente entre la DEA y la Marina, incluso hubo un embajador de Estados Unidos que llegó a declarar algo parecido de que trabajaban con la Marina porque no le tenían confianza al Ejército”.

“Yo recuerdo que era opositor y puse en mi Face que rechazaba la intromisión del embajador, que México no era una colonia de ningún gobierno extranjero, esto se dio cuando asesinan en un enfrentamiento a uno de los jefes del narcotráfico en Cuernavaca (Arturo Beltrán Leyva), y que incluso ultrajan el cuerpo porque le ponen billetes, dólares y les toman fotografías, muy gangsteril, algo que no corresponde a un gobierno democrático, libre, apegado al estado de Derecho, que respeta los derechos humanos”, dijo.

El presidente expuso que si esa visión continúa, “quiere decir que siguen con esa misma concepción, nada más que ya no son los tiempos de Calderón, ya no son los tiempos de Rápido y Furioso, ahora hay cooperación pero se respeta nuestra soberanía y nosotros le tenemos mucha confianza a las Fuerzas Armadas de México, al Ejército y a la Marina y no aceptamos comentarios porque son una falta de respeto a nuestro país, a nuestra soberanía”.

Proceso publicó que “en entrevista con un alto funcionario de la Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos expone algunos de los detalles detrás de la captura de quien fuera uno de los jefes del desaparecido Cártel de Guadalajara, concretada la mañana del pasado viernes 15”.

El funcionario detalló que “desde hace meses, luego de que se confirmara la zona donde Caro Quintero tenía su guarida, agentes estadunidenses viajaban con frecuencia a México y se intensificaron las negociaciones con la Marina –no con el Ejército, institución de la que la DEA desconfía– para llevar a cabo el operativo de captura. Antes de ésta, que finalmente concluyó con su detención, la Marina de México tuvo otras 13 oportunidades de capturar a Quintero y no lo hizo; esto ocurrió a lo largo de un periodo de unas cuatro semanas”.