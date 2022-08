Nuevo audio de “Alito”: Lo exhiben acordando entrevistas a modo para campaña del PRI en NL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román exhibió un nuevo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, donde supuestamente sostiene una reunión con el director de Grupo Radio Fórmula, Gustavo Villarreal, para pactar presuntas entrevistas a modo con el propósito de beneficiar al excandidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos.

“Inventan las entrevistas, todo es de mentiritas y solo dicen lo que les conviene, lo que quieren y lo que les pagan. Son sus amigos, sus cuates y por eso pueden manejar a tantos periodistas”, expresó la mandataria postulada por Morena.

En su programa televisivo denominado Martes del Jaguar que se transmitió en su casa y donde señaló que no se utilizaron recursos públicos y tampoco habrían participado servidores públicos para evitar violar la resolución de un juez federal que amparó a Moreno Cárdenas, Sansores San Román arremetió contra el periodista Joaquín López Dóriga.

Al respecto, dijo que a pesar de que intentó deslindarse de “Alito”, lo acusó de recibir sobornos del dirigente nacional del tricolor.

“Yo creo que pasaron dos cosas: el señor (Joaquín López Dóriga) no cumplió lo que debía hacer. Si recibió el dinero, él tiene que pagar en especie o como fuera, fue tibio y Lord Brother (Alejandro Moreno), le exigió más y por eso comenzó a criticarme y decir que me fui a Argentina”, señaló la mandataria de Campeche.

Incluso, exhibió una parodia del tango Adiós Muchachos interpretado por el icónico cantante nacionalizado argentino, Carlos Gardel, para mofarse de López Dóriga.

Enseguida, la gobernadora difundió un nuevo audio del líder nacional del PRI donde sostiene un encuentro privado presuntamente con el director general de la empresa Grupo Radio Fórmula, Guillermo Villareal y el excandidato a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos.

En la conversación, el empresario de la cadena de medios de comunicación ofrece beneficiar a De la Garza Santos mediante entrevistas a modo, realizadas en los espacios de entretenimiento de Javier Poza y Maxine Woodside, así como los programas de noticias de Denise Maerker y Joaquín López Dóriga, sostuvo la gobernadora de Campeche.

El audio comienza con la intervención presuntamente del empresario Guillermo Villarreal donde dice:

“Organizamos ahorita una serie con todas nuestras mujeres y todos los de mujeres salen en todo el estado. Javier Poza y Maxine salen en todo el estado en Telefórmula, entonces éntrale y rematamos con los de noticias que tú me digas. Estoy abierto a lo que quieras puedes entrar ahí con Denise (Mearker) o puedes entrar con Joaquín (López Dóriga). ¿Cómo te trató Joaquín López Dóriga? Bien, ¿no?”, expresa Villarreal.

“No, yo la oí y le digo: Este cabrón, que el pinche, yo le dije porque no te dije, porque yo le dije a él: Es que yo, ¿sabes qué creo? Que traen el tema con Samuel, Jaime. ¿No? Mira, es que, ¿sabes por qué? Porque pregunté, pero, a ver cabrón, tú eres decente. ¿Te preguntó culeradas, la neta? Quería (Joaquín López Dóriga), que le rompiéramos la madre a Clara Luz pero no la podemos madrear”, respondió “Alito” y se dirigió a Adrián de la Garza.

Enseguida, el excandidato del PRI dijo que Clara Luz “ya estaba “madreada, la cabrona, ya no”, indicó.

“Si la bajamos”, reviró Moreno Cárdenas.

Por su parte, el director general de Grupo Radio Fórmula se mofó de la excandidata de Morena, Clara Luz Flores, al decir: “Está sola güey, esa ya mamó, su pinche video está ridículo güey, el último”.

El excandidato del tricolor siguió explicando sobre la entrevista que le realizó Joaquín López Dóriga.

“Entonces, en la entrevista Joaquín dijo que a quién quería, que me le dejara caer a Clara, entonces me le dejaba caer a Samuel y me decía: `A ver, usted es el candidato y pues yo no soy el candidato, usted dígame, o sea, como que le parto la madre´ y le digo: `A ver, usted me pregunta y yo contesto´”, comentó Adrián de la Garza.

En respuesta, Guillermo Villarreal responde: “Pero también ¿sabes qué podemos hacer? Digo, aquí entre amigos, que estoy aquí con mi amigo, las preguntas que quieres que te haga las cuelo. ¿Me entiendes? Por ejemplo: habló la señora de San Pedro, no pues y la clavamos. En donde tú quieras entonces”, le dijo el empresario al excandidato priista y agregó:

“Claro, yo tampoco puedo controlar a estos cabrones de lo que van a preguntar. Ahora sí que cada cabrón de estos tiene su…”, justificó el director general de Grupo Radio Fórmula.