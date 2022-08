AMLO defiende nombramiento de Leticia Ramírez en la SEP y exhibe críticas de Leonardo Curzio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió “el modito” en el que el periodista Leonardo Curzio se expresó de la próxima secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, a quien invitó al estrado, la abrazó, le dio un beso y le dijo: “Es una mujer excepcional, maestra de escuela, de aula, ejerció 12 años, se formó en una de las mejores escuelas de México”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional exhibió un video en el que Curzio dice:

En este caso va y recluta entre los que lo ayudan, o sea, entre mi oficina directamente. Dice: ‘A ver este señor Villegas que me ayudaba se va de embajador a Rusia, esta señora que me atendía las llamadas se va de secretaria de Educación”.

El mandatario federal replicó que “Leti es de primera. Y que por qué contestas el teléfono (se dirigió a la funcionaria). Qué bueno, qué bueno que contestes el teléfono, porque hay quienes no contestan el teléfono”.

Argumentó que uno de los principales objetivos con la llegada de Leti Ramírez en la SEP es el respeto a las y los maestros, “no ningunearlos, no ofenderlos, porque sin la maestra, sin el maestro no hay educación. Por eso era un absurdo lo de la llamada reforma educativa, quererla imponer.

El mandatario federal también destacó que Curzio hizo estos comentarios durante un programa de Canal Once.

“Hablan de que hay censura, somos autoritarios. Canal Once, para la gente el Canal Once es el canal del Politécnico y en la organización de administración pública el Politécnico depende de la SEP. O sea que Leonardo Curzio, ya la libró porque no se le va a tocar, no se le toca a nadie y menos a él, y ahí siguen porque hay libertades”, aseguró.

“Es demostrar de que no somos iguales, de que no somos iguales y que no hay censura, nada más el derecho de réplica, porque ni modo que dejemos pasar esto”, añadió.