AMLO pidió a Citi garantizar que no habrá despido de trabajadores en venta de Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó las cuatro recomendaciones para la compra de Banamex y agregó la de evitar despedir a los trabajadores.

La primera es que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos.

“Por su historia y porque con el periodo neoliberal prácticamente desapareció la banca de México y predominan los bancos extranjeros y planteamos eso no como obligación sino como sugerencia atenta y no lo mandé decir, lo expuse en la convención bancaria con toda claridad”, aseguró.

El presidente López Obrador insistió en que se debe tener en cuenta que “si se trata de bancos privados extranjeros, las utilidades no se quieran en México. No se reinvierten en el país, eso es el colmo porque no solo son de altos cobros de intermediación de comisiones sino que las utilidades no se reinvierten en México, por eso queremos que el banco se quede en nuestro país”.

La segunda sugerencia es que compradores tengan la suficiente solvencia económica para proteger a sus clientes.

La tercera es que los compradores estén al día en el pago de sus contribuciones “y que estén dispuestos a pagar tanto ellos como quien vende lo que corresponde de impuesto por esta venta de Banamex”.

Agregó que buscan “que no suceda lo de antes, que cuando se vendió Banamex, aunque legalmente había forma de buscar no pagar los impuestos así se hacía una operación en bolsa, como sucedió eso, aunque fuese legal es inmoral”.

Señaló que “no es posible vender un banco en 12 mil 500 millones de dólares y no pagar un centavo de impuestos, esto se hizo durante el gobierno de Fox, siendo secretario de hacienda Gil Díaz, quien había trabajado con Roberto Hernández, que estaba en el grupo que vendió Banamex a Citigroup”.

La cuarta “condición”, dijo, es que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México.

El presidente agregó que “hablé con la presidenta del consejo de Citigroup y también le sugerí que ojalá en la venta se garantizaran el no despido de trabajadores, pero eso como una cuestión adicional”.

Afirmó que estas recomendaciones se dan “de manera respetuosa porque se trata de una operación entre particulares, pero va bien”.