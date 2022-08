Caso de Karla: Revelan casos de violencia familiar, institucional y una denuncia previa de su madre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un mes antes de ser asesinada presuntamente por su hija Karla “N”, Paola acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para denunciarla por violencia familiar, pues la agredía verbal y físicamente y la amenazaba con echarle a su perra, de la raza pitbull; la semana pasada lo cumplió.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, en la denuncia que hizo la madre de la joven de 18 años expresó el temor que tenía: “Sí sentía miedo de que mi hija me hiciera algo, me amenaza con echarme a la perra. No me dejaba ir a trabajar porque decía que me iba a ir a putear”.

Según la denuncia, las amenazas de la joven eran porque no quería que su madre la llevara a un hospital psiquiátrico.

Jiménez reportó que en la historia de vida de Karla hay episodios en los que la joven se fotografiaba con artistas de una televisora ubicada en la colonia San Ángel, a quienes iba a buscar en el corporativo de San Ángel.

Dijo que no conoció a su padre, un presunto delincuente que estuvo preso ocho años acusado de robo y que nunca estuvo presente en su vida.

En el 2008, el DIF se llevó a Karla bajo su resguardo, pues su madre, Paola, fue acusada de maltrato. Pero luego, ella misma acusó que la pequeña fue víctima de abuso sexual en la institución y recuperó a la niña. Luego, también dijo que su hija fue atacada sexualmente por un vecino. Ninguna de las acusaciones progresaron.

Para el año siguiente, Karla ya tenía que tomar medicamento para controlar su conducta pues fue diagnosticada clínicamente como “agresiva, irritable y de poca tolerancia” con su familia.

A los 16 años, la joven habría agredido con un desarmador a una vecina adolescente de la colonia Alfonso XIII, en la alcaldía Álvaro Obregón. Para obtener la conciliación y el perdón de la víctima, Paola se comprometió a que Karla respetaría a la víctima y a sus familiares.

En un video difundido por el periodista, se muestra un episodio de violencia verbal y física al interior del departamento, principalmente contra el tío de la joven, quien aparentemente padecía una discapacidad.

KARLA NUNCA CONOCIÓ a SU PAPÁ PUES LO ENCARCELARON

A los 3 años el DIF se la llevó.

A los 5, ya la medicaban para controlarla.

Su mamá denunció q la violaron, pero también la acusó q quería matarla.

La @FiscaliaCDMX nunca las atendio.

Así era su vida: pic.twitter.com/cP6l1xuxL1 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 17, 2022

La información de la vida de Karla estaba plasmada en expedientes de la FGJ local; sin embargo, la autoridad no realizó las medidas preventivas correspondientes para salvaguardar la vida de los integrantes de esa familia.

Tras esa vida llena de abandono, desatención y violencia familiar e institucional, la joven fue ingresada al Centro Femenil de Santa Martha, luego de que el domingo por la noche fue detenida, cuando el olor fétido de los cadáveres de su madre y su tío llamaron la atención de los vecinos durante varios días, quienes llamaron a la policía.