Zaldívar rechaza la reforma que obliga a jueces y magistrados a cambiar de estado cada cinco años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La reforma impulsada por Morena en la Cámara de Diputados para cambiar a jueces y magistrados federales de entidad federativa cada cinco años afecta la independencia judicial y las acciones que se han tomado al interior del Poder Judicial de la Federación a favor de la paridad e igualdad de género, señaló el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa, expuso que de aprobarse la reforma, sería una medida desafortunada pues consideró que el tema del clientelismo y la corrupción al interior del PJF se superó desde la reforma judicial que se aprobó el año pasado conforme a lo acordado con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Ese es un tema que ya habíamos superado desde la reforma judicial, se había decidido que este tipo de disposiciones no eran adecuadas, no sé las razones por las que se volvió a discutir y a poner, y a sacar un dictamen de estos términos en la Cámara de Diputados, obviamente no estamos de acuerdo, no sólo afecta a la independencia judicial, sino afecta las acciones afirmativas de paridad e igualdad de género; me parece que sería una medida desafortunada, yo estoy optimista que los diputados en el Pleno no aprobarán este dictamen, y que esto, pues no pasará de una propuesta que no me parece la más adecuada, sobre todo, cuando ya hemos avanzado a una reforma judicial”, indicó.

Proceso informó (No. 2388) que el pasado 28 de julio la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma, impulsada por Morena, al artículo 97 de la Constitución para que los jueces y magistrados federales permanezcan en un mismo circuito sólo cinco años y sean removidos de manera aleatoria de las entidades en las que despachan.

Bajo el argumento de que con ello se evitarán casos de corrupción y clientelismo en juzgados y tribunales del PJF, la reforma busca obligar a mil 600 jueces y magistrados a mudarse de estado cada cinco años.

El ministro Zaldívar afirmó que no está de acuerdo con la propuesta y que hasta ahora no se ha acercado a los legisladores para tratar de evitar que la misma sea aprobada, pues se encuentran en receso, pero que en su momento sí lo hará.

“Lo haré en su momento, ahorita están en receso, lo haremos en su momento, como lo he hecho con muchas iniciativas, la mayoría de ellas que ni siquiera son motivo de análisis en la prensa”, precisó.