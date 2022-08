AMLO reprocha la alerta de viaje a México emitida por Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la alerta de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos por el aumento de la violencia en México y cuestionó cuándo su gobierno ha emitido este tipo de medidas con los tiroteos que se dan en el país vecino, por lo que le pidió respeto a la soberanía.

“Se presentan actos vandálicos de tintes propagandísticos, sin duda, y hacen escándalo, en los medios, hasta en el extranjero se enteraron”, primero reconoció el mandatario mexicano.

“¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos?, ¿nos enteramos? ¿Mandamos nosotros advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos a determinados estados? No, porque estamos enfrentando también al mismo tiempo una campaña política de los adversarios”, exhibió.

El presidente defendió su estrategia de seguridad y pidió respeto a Estados Unidos en torno a la soberanía en todos los sentidos, incluidas las medidas de su gobierno contra la violencia.

“Que no servía la estrategia, se burlaban, hasta el gobernador de Texas, ´cómo era eso de abrazos, no balazos´, ¿ustedes creen que se puede enfrentar la violencia con la violencia? No, el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien”, dijo.

“Yo entiendo y respeto mucho a las autoridades estadunidenses y desde luego quiero mucho al pueblo estadunidense, son ejemplares, han construido una gran nación, pero somos distintos, son concepciones distintas, por eso somos países independientes y por eso debemos respetar nuestras soberanías”, enfatizó.

De nuevo responsabilizó de estos hechos a la oposición, a quienes ubica como conservadores, “están desesperados, ya no saben qué hacer pero la realidad es otra, ellos quieren crear una percepción ´el país se está incendiando´ pues no, ellos apuestan que le vaya mal a México, porque ya no tienen los privilegios de antes”.

El mandatario federal dijo que la percepción de la seguridad en el país tiene un origen en la diferencia que, afirma, hay con su gobierno.

“Ya no se permite robar, se tienen que ir más lejos a robar, ya México no es tierra de conquista, nadie se roba el dinero del pueblo, que es dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, por eso no endeudamos al país, no se aumentan impuestos, por eso es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos”, aseguró.

Para hablar de los actos de violencia que se vieron en los últimos días en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato, también habló del pago de impuestos.

“Porque ahora sí la mafia del poder, los de mero arriba, que se creían dueños de México, tienen que pagar impuestos. Cuánto nos ahorramos o cuánto ingreso adicional a la hacienda pública por cobrarles a los que no pagaban y tenían beneficios fiscales, en el tiempo que llevo un billón 700 mil millones extras por no condonar impuestos, entonces imagínense cómo están”.

El presidente López Obrador también habló sobre los medios de comunicación.

“Y tiene sus aparatos, sus medios de información, sus intelectuales orgánicos, achichincles, y todo lo que pasa, no vivimos en una sociedad perfecta, y más cuando estamos enfrentando una herencia de un régimen que ha sido el más corrupto en la historia de México, estoy hablando de todo el periodo neoliberal, 36 años de saqueo y no hay precedente”, recordó.

Finalmente insistió en que su estrategia va en el camino correcto, pero “ésta no es labor de un solo hombre o una sola mujer, es la labor, el trabajo, la participación, la confianza de millones de mexicanos”.