Liberan a mujer indígena que mató a su agresor en defensa propia, en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Una sala mixta del Poder Judicial del Estado de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas, determinó ayer liberar a Marisela López Bautista de 28 años, quien en noviembre del 2021 mató a su agresor en defensa propia cuando esté intentó asesinarla con un machete y había sido sentenciada a 25 años de prisión.

Tras la apelación y alegatos de la defensa en la audiencia del pasado lunes, encabezada por la abogada Marcela Fernández, del Colectivo Cereza, el jueves Marisela López Bautista, mujer indígena del pueblo originario tsotsil del municipio de Rincon Chamula, dejó el penal estatal número 5 de San Cristóbal de Las Casas tras llegarle la notificación de su libertad.

Las abogadas denunciaron que Marisela, quien fue detenida el 22 de noviembre y sentenciada a 25 años de cárcel en abril pasado, no fue juzgada con perspectiva de género por la jueza Dora Luz López Méndez, pues nunca tomó en cuenta en contexto de violencia en que vivía sometida por su pareja Juan “N”.

Y que la noche en que Juan llegó ebrio a su casa con un machete en mano para agredirla, ella pudo defenderse con un leño y mató a su agresor antes que ella fuera la víctima de feminicidio.

“Ella en su declaración expuso la violencia feminicida constante de la que era víctima y lo dijo con detalles, ademãs de manifestar que ese día que Juan iba a matarla a ella y a sus hijos con un machete, ella se defendió con un leño atajando el machete con el que era agredida”, dice Aracil Santos del grupo Colectiva Cereza.

Por su parte, la abogada Marcela Fernández señaló sumamente grave en los tiempos feminicidas en los que vivimos que una jueza del Poder Judicial de Chiapas niegue la existencia de la violencia feminicida y el intento de feminicidio del que se defendió y defendió a sus hijos Marisela, a pesar de las pruebas que lo demostraron y además, oculte y falte a la verdad, diciendo que Marisela nunca lo manifestó en audiencia”, dice

Señalaron Aracil y Fernández que Marisela no tuvo una adecuada ni técnica defensa hasta iniciado juicio oral ya que la defensoría pública no presentó ninguna prueba y además Marisela no se pudo comunicar porque no tuvo intérprete en tsotsil para poder preparar su defensa.

En este contexto, la Sala Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas, dijo hoy en una misiva oficial que en estricto apego a Derecho y en concordancia con lo establecido por el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), ordenó la inmediata liberación de Marisela “N”, quien había sido condenada por homicidio con una pena de 25 años de prisión.

Agregó que la mujer en una primera instancia fue encontrada responsable del homicidio de su entonces esposo, sin embargo, atendiendo a la impartición de justicia con perspectiva de género, la Sala de San Cristóbal, priorizó la defensa de su integridad, la protección de sus menores hijos y el estado de gravidez al momento de los hechos.

Y que en este tenor, se analizaron los conceptos de agravio de la quejosa, en estricto apego a derecho además de los tratados internacionales en la materia, sentando un precedente al ejercer un razonamiento jurídico con enfoque de derechos humanos, como muestra del trabajo que se impulsa en materia de género desde el seno del Consejo de la Judicatura, al interior del Tribunal Superior de Justicia, quien pondera a mujeres, niñas, niños y adolescentes como un interés superior.

El caso de Marisela, indicaron, sienta un precedente jurídico fundamental en Chiapas, y debe ser tomado en cuenta para continuar la lucha contra la violencia de género en la entidad, que desde noviembre del 2016 vive con un decreto de Alerta por Violencia de Género.

Y que los y las jueces deberían tener más rigor a la hora de juzgar y hacerlo con perspectiva de género y no dictar sentencias absurdas contra mujeres que recurren a la defensa propia para salvar su propia vida.