Abogados de NY condenan investigación del gobierno de AMLO al juez que suspendió multa a Iberdrola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Barra de Abogados de Nueva York expresó su preocupación por el anuncio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que investigará a un juez que concedió una suspensión a la empresa española Iberdrola y exigió a las autoridades respetar la autonomía de los impartidores de justicia.

La agrupación expresó su rechazo a cualquier acción o declaración del presidente o de sus partidarios “que interfieran indebidamente con la independencia del poder judicial en México”.

En un pronunciamiento, New York City Bar Association se refirió a las declaraciones del Ejecutivo federal del martes 19 de julio de 2022, en las que éste expresó: "Estamos investigando a este juez por el caso Iberdrola, estamos examinando la forma en que concedió un amparo para que la empresa no pague una multa de casi 10 mil millones de pesos".

El mandatario aludió entonces al juez Juan Pablo Gómez Fierro, conocido también por haber otorgado suspensiones contra la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el gobierno lopezobradorista.

"Nosotros lo estamos investigando sobre el caso Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos", dijo entonces López Obrador.

La Barra de Abogados de Nueva York recordó que en marzo de 2021, López Obrador pidió al presidente de la Suprema Corte que investigara al juez por suspender la validez de la ley energética y en abril de ese año criticó públicamente al mismo impartidor de justicia por otra decisión, en la que sugería que había habido actos de corrupción. Además citó un artículo periodístico que mencionaba una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a Gómez Fierro.

En ese contexto, la asociación neoyorquina sostuvo que los actos del presidente contravienen varios principios y normas fundamentales del derecho internacional, entre ellos los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura, así como los establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y La Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de independencia judicial.

“Anunciar públicamente las investigaciones a los jueces que han fallado en contra del gobierno viola estas normas internacionales, ya que dicha conducta socava directamente el respeto y la independencia del poder judicial e intimida a los jueces implicados y los disuade de cumplir con independencia sus obligaciones judiciales.

“Independientemente de la legalidad de la decisión de un juez o de la supuesta mala conducta, si alguna de las partes de un procedimiento ante un juez, incluido el gobierno, no esta´ de acuerdo con la decisión, existen procedimientos legales para revocar o modificar la decisión.

“Además, en caso de acusaciones creíbles de corrupción o mala conducta judicial, deben seguirse los canales apropiados y no políticos, evitando al mismo tiempo las amenazas públicas y manifiestas de otros poderes del gobierno”, sostuvo la asociación neoyorquina.

“La Barra de Abogados de Nueva York pide a todas las partes que reconozcan la importancia de la independencia del poder judicial para el Estado de Derecho. Insta al gobierno mexicano y a sus funcionarios electos a respetar la independencia judicial de manera consistente con el derecho internacional y los compromisos internacionales de México”, concluye el pronunciamiento.