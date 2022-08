AMLO asegura que entre México y EU deben evitar que las drogas lleguen a los jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que entre México y Estados Unidos no debe haber “diferencias, regateos de cooperación”, en atender cómo llegan las drogas a los jóvenes y expuso que de los dos lados de la frontera hay redes de traficantes y distribuidores.

Ante esa realidad de los dos lados de la frontera, el presidente aseguró que “tenemos que actuar juntos, con respeto a nuestra soberanía (…) Y hay también allá redes de traficantes y distribuidores. Se sabe poco, pero ¿cómo llegan esas drogas a los jóvenes?”.

Desde antes que ellos empezaran a preocuparse más por estas drogas sintéticas, químicas, que causan la muerte de muchos jóvenes en Estados Unidos, ya nosotros ya estábamos actuando”, afirmó.

Reprochó que en anteriores administraciones los gobiernos extranjeros decidían sobre las estrategias en el país, como la operación “Rápido y furioso”, a la que describió de “inteligente y brillante”, porque los delincuentes se burlaban de los sensores que les colocaban a las armas desde Estados Unidos, pero los quitaban ya en México y al final las usaban para cometer crímenes, “¿en qué cabeza cabe eso? ¿Nada más porque lo ordenaron de allá se tiene que aplicar aquí?”.

“Es que antes se metían a México cuando querían y ellos dictaban la política en materia de seguridad. Eso del Rápido y Furioso, imagínense, Ah, nada más porque son de Estados Unidos o son de Francia o son de Alemania, y entonces ya son sabios, y esos sí saben cómo hacerlo, los mexicanos no, nos tienen que venir a enseñar, y todo lo que ellos hacen lo hacen muy bien. Pues no, también fallan”, expuso.

También recordó que desde las acciones en México se han generado discrepancias desde dentro de su gabinete; por ejemplo, cuando el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, estuvo en desacuerdo con dar el control de los puertos a las Fuerzas Armadas.

Lo describió como “una persona recta, que sencillamente no coincidió con la decisión que tomamos de entregar los puertos a la Secretaría de Marina, y me entregó su renuncia y se la acepté, porque tomamos la decisión de controlar los puertos que estaban tomados prácticamente por la delincuencia y no se podía hacerlo más que con las Fuerzas Armadas, y tomamos esta decisión”.

Insistió en que la estrategia es atender las causas y no dar la espalda a los jóvenes.

“Nada de que ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan, y ‘jajaja’, como se hizo aquí. Nunca se había aplicado un programa de atención a los jóvenes y ahora se está llevando a cabo un programa amplio para garantizar el derecho a la educación a los jóvenes, y el derecho al trabajo”, señaló.

Dijo que los dos millones 500 mil jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, “si no se les hubiese dado esta oportunidad, hubiesen sido enganchados por la delincuencia”.