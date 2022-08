AMLO reprocha a Proceso que mantenga un periodismo "distante completamente del poder"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). -El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que entre los medios de comunicación el semanario Proceso mantiene un periodismo “distante completamente al poder”.

Expuso que hacia su gobierno “no hay nada de apoyo en Proceso” y recordó dos portadas, una de ellas “en 2006, no se me va a olvidar, porque yo no odio, pero no olvido, estábamos en vísperas de la elección del 2006 y una portada, por ahí debe de estar, ‘El Estado soy yo’. Y luego que nos hacen el fraude, otra portada, así, al estilo de sus cabezas, como cabecean, así se le llama en el periodismo, algo así como ‘La incertidumbre’, una foto en donde está lloviendo y estoy solo, ‘El fracaso’. Proceso”.

La segunda portada fue descrita por el mandatario federal: “‘La estrategia soy yo, ante el bajón’. Fíjense si no iba a haber bajón. ¿Cuándo fue esta revista? El 2006, ¿verdad? Bueno, cómo no iba a haber un bajón, si estaba la lanzada en contra mía a todo lo que daba. ‘Peligro para México, peligro para México’. Ahí está el Proceso”.

Pidió a su vocero, Jesús Ramírez, que buscara otra portada más de Proceso: “Una donde, después de que protestamos y que imponen a Calderón, eso fue como septiembre, octubre del 2006. Otra. Y así varias. O déjalo así, ya con eso, pero búscala”, le insistió.

Finalmente, el mandatario federal cuestionó: “¿Quién me ha apoyado? El pueblo. ¿Y a quién tengo yo que servir? Por convicción y lealtad, al pueblo”.

La semana pasada el mandatario reveló que una de las diferencias que tenía con Julio Scherer García, fundador del semanario en 1976, es que el periodismo no debe ser afín al poder.

“Sí, eran mis diferencias con don Julio. Don Julio, mi gran amigo, un extraordinario periodista, Carlos Fuentes llegó a decir que era el Francisco Zarco del siglo XX. Y yo, con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido, y yo sostengo que sí”, relató.