En la mañanera, la periodista Ana Dora Cabrera denuncia amenazas de Omar Niño

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por cuarta ocasión, una periodista pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las amenazas que recibe.

Esta vez fue Ana Dora Cabrera, directora del medio Octopus, en San Luis Potosí, quien en la conferencia matutina del presidente afirmó que es víctima de violencia por parte de otro asistente a Palacio Nacional, Omar Niño.

Primero mostró un cartel donde decía: “Por favor ayúdeme, periodista del pueblo y para”, y enseguida expuso su caso: “Esta persona es el reportero Omar Niño y yo he sufrido violencia de su parte, me ha humillado abiertamente, me ha menospreciado, ha menoscabado mi trabajo, mi trayectoria”.

“Es mi agresor, tengo denuncias; sin embargo, él está bajo el mecanismo federal con un botón de pánico con la Guardia Nacional, mientras yo, a mí me negaron la adhesión, la incorporación, yo ando en bicicleta, yo no tengo dinero (…) Viene a decir que lo van a meter a la cárcel, pero no dice que es por misoginia, no dice que es porque a mí me ha dicho ‘chamaquilla que le juega a periodista’”, señaló.

Agregó: “Yo represento al periodismo, señor, que está cercano a la gente, pero alejado de los reflectores, señor, un periodismo responsable y con ética. El compromiso que tenemos nosotros con la sociedad lo tenemos muy en claro, señor”.

Al no asistir regularmente a la conferencia, dijo, tiene desventaja por las amenazas de Niño. “La información que él relata no es precisa. Sin coartar la libertad de expresión, señor, yo nada más quiero trabajar en igualdad, tengo derecho”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que la atendería la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez: “Cuentas con toda nuestra protección. Y todos tenemos derecho a la réplica. Entonces, cuando alguien de ustedes, de los que vienen y de los que no vienen, se sienta ofendido, puede venir a aclararlo, así como estás tú”.

Cabrera respondió que no cuenta con recursos para asistir con regularidad a las conferencias en Palacio Nacional.

Otros periodistas amenazados

A la conferencia matutina han asistido otros periodistas para exponer las amenazas de las que son víctima, entre ellos, los periodistas independientes Reyna Haydeé Ramírez y Rodolfo Montes.

Una de las primeras en denunciar estos delitos fue Lourdes Maldonado, quien acudió en marzo de 2019 para decir que temía por su vida, y responsabilizó al entonces senador con licencia Jaime Bonita, quien también fue gobernador de Baja California de noviembre de 2019 a diciembre de 2021.

En enero de 2022, la periodista fue asesinada.