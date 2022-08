Estas son las actividades que realizará AMLO cuando se jubile

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Después de septiembre de 2024, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se jubile, como lo ha adelantado, se dedicará a cuidar su salud, caminar, hacer ejercicio, “a cuidar los árboles, a gozar del canto de los pájaros y a escribir como una disciplina”, afirmó durante su conferencia en Palacio Nacional.

En esos temas, dijo, tiene experiencia cuando ha escrito sus libros desde su propiedad en Palenque, Chiapas.

“Me levanto temprano, camino, me baño, desayuno, me siento dos horas a escribir, me paro, camino un poquito, me tomo un café, me vuelvo a sentar otras dos horas y ya viene siendo la hora de la comida, ya son cuatro horas de trabajo, y camino, la comida”, compartió.

El mandatario mexicano dijo que no conservará la disciplina de dormir la siesta y mejor caminará y escribirá hasta las 20:00 horas y antes de irse a dormir, leerá.

Lo que tampoco hará es “participar en política ni hablar de política ni hablar con políticos ni asistir a ningún evento, ni siquiera académico. Y voy a cancelar mi Twitter, el Face, completamente”.

Tampoco tendrá relaciones políticas ni con sus hijos, “porque si llegan a visitarme, pues llevan a los nietos, y ahí voy a estar, pero ya cuando empiecen: ‘es que fíjate que está pasando eso’, párate, o sea, eso no, de eso no hablemos”.

Se dedicará a escribir su libro sobre el pensamiento conservador, “porque es buenísimo el tema”, actividad que, está seguro, lo mantendrá entretenido.