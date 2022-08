La FGR debe informar sobre el número de denuncias contra expresidentes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque él no promueve ninguna denuncia contra los expresidentes, no detendrá los procesos judiciales que inicie la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen y si hay pruebas la Fiscalía, que es autónoma, va a actuar, y los jueces. Yo lo que creo es que es justicia también la no repetición”, indicó.

El mandatario mexicano dijo que el número de denuncias son “las que nos explicó Pablo Gómez y las que puede dar a conocer la Fiscalía, que espero no tenga problema decir cuántas hay en contra de los expresidentes y su estatus”.

También destacó que su gobierno no será cómplice, porque es lo que quisieran sus adversarios.

“No somos iguales, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, yo estoy aquí por decisión del pueblo de México a mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados, al contrario yo padecí de los potentados, no de todos pero sí de los más representativo”.

López Obrador reprochó que en 2006 todas las cámaras empresariales se manifestaron abiertamente en contra de él que, con los medios, impusieron la idea de que “yo era un peligro para México”.

Recordó que ha presentado pruebas del saqueo, del robo de cinco siglos, cuando menos desde la Independencia desde la llegada de los invasores (…) por eso fue que triunfó nuestro movimiento, porque nosotros antes que nadie dejamos de manifiesto que el principal problema de México era la corrupción y lo repetimos y lo repetimos por años, cuando era un tema vedado, prohibido. No estaba la palabra corrupción, no aparecía ni siquiera en el discurso, entonces sostuvimos siempre que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país y que había que cortarla de tajo”.

Agregó que tampoco buscan “actos espectaculares a los que nos tenían acostumbrados los medios de información, al sensacionalismo, y eso lo aprovechan los políticos corruptos para dar la nota ´ya cayó La Quina´, imagínense cómo se vendió el Proceso, como pan caliente y si agarraron a dos o tres días y lo han hecho siempre así y todo era simulación, para aparentar que se combate a la corrupción”.

El mandatario señaló que “consciente de esto desde que tomé posesión en el Congreso definí mi postura, dije que no era mi fuerte la venganza y que íbamos a iniciar una etapa nueva sin corrupción y que sólo si el pueblo lo pedía se iba a investigar a los expresidentes, así está en mi discurso, porque tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie”.

En torno a la participación de la exesposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, en algunos actos irregulares, el mandatario mexicano expuso que es “respetuoso de la vida personal de mis adversarios, siempre, no me meto con sus esposas ni con sus hijos, pueden ser los más acérrimos y respeto su vida familiar. Nunca he hecho una crítica a la que fue esposa del presidente Peña, como no lo he hecho de la que fue esposa de Calderón o Fox, ni de los dueños de los medios”.

En caso de comprobarse la comisión de delitos, dijo que “no debe de haber impunidad para nadie, ni para mis hijos ni para mis amigos ni para nadie; cero corrupción, cero impunidad. Estamos en una etapa nueva” y la investigación le toca a las autoridades.

El mandatario mexicano expuso que más que la venganza, le apuesta a iniciar una nueva etapa con una justicia que venga desde la no repetición de delitos; a estigmatizar a los corruptos, y responsabilizó a los medios de comunicación de no dar a conocer la consulta para investigar a expresidentes y que por esa razón no alcanzó la participación suficiente para hacerla vinculatoria.