Sentencian a 43 años de prisión al feminicida de Nicole, niña de la bicicleta raptada en Tizayuca

PACHUCA, Hgo. (apro).- Después de un proceso penal que duró un año y cinco meses, Miguel Ángel H. P. fue sentenciado a 43 años de prisión por el feminicidio de Nicole Santos Palafox, una niña de siete años que, cuando fue raptada el 2 de marzo de 2021, jugaba con su bicicleta afuera de su casa en el fraccionamiento Rancho Don Antonio, en Tizayuca, en los límites entre Hidalgo y el Estado de México. Posteriormente fue asesinada y su cuerpo localizado en un paraje.

Siete días después de que se familiares y autoridades iniciaran una búsqueda por la desaparición, los restos de una persona menor de edad del género femenino fueron hallados en la localidad de Tepojaco, Tizayuca. Tras la implementación del protocolo de feminicidio practicado por la forma violenta de la muerte, y mediante las pruebas de identificación genética, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) confirmó que la identidad de dicho cuerpo correspondía a la de Nicole.

Después de que el Tribunal de Enjuiciamiento determinara la sentencia, y tras ordenar el traslado de Miguel Ángel N. de Tizayuca —el distrito en el que se llevó a cabo el juicio— al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, al ser un penal con mayores medidas de seguridad, la familia de Nicole le gritó reiteradamente: ¡asesino!, ¡asesino¡, mientras trataba de acercarse al agresor; no obstante, los elementos que lo custodiaban les impidieron el paso, porque trataban de acercarse a éste para recriminarle. En breve, lo subieron a una camioneta de la corporación, en tanto los padres de Nicole portaban pancartas con la exigencia de justicia.

El ahora sentenciado fue detenido el 13 de marzo del año anterior. La. PGJEH afirmó que la Fiscalía de delitos de género y trata de personas investigó bajo el protocolo de feminicidio la muerte de la víctima y como resultado de las indagatorias determinó la probable responsabilidad de Miguel Ángel H. P., para quien obtuvo la vinculación a proceso.

En el transcurso del juicio, se presentaron, además de testimonios, peritajes a cámaras de videovigilancia para establecer la identidad del agresor y la víctima.

Al terminar el plazo de la investigación complementaria, y una vez agotadas todas las etapas del proceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 43 años y nueve meses de prisión al responsable del feminicidio.

Asimismo, el próximo 9 de agosto se llevara a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia condenatoria para el responsable.

Que no caiga otro más. Los niños no se tocan", dijo el padre de Nicole, Jorge Santos Reyes, al término de la sesión en la que se dictó la condena.

No obstante, expuso que no se sumaron cargos por desaparición, ya que su hija no se fue con el agresor por voluntad.

La familia reconoció el largo proceso hasta llegar a la sentencia y pudieron a las autoridades que garanticen la protección a los menores para que no ocurra más un caso como el de Nicole.