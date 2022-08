AMLO rechaza que García Harfuch deje cargo por caso Ayotzinapa: "van a salir muchos nombres"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El hecho de que el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch aparezca en el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los personajes que participaron en el cónclave para inventar la "verdad histórica" de Jesús Murillo Karam, no quiere decir que sea responsable de ese ilícito, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que “no puede haber juicios sumarios, primero, no puede haber linchamientos políticos y conjeturas porque los conservadores son muy dados a decir que nosotros apoyamos con contratos o que estamos protegiendo a empresas o que somos corruptos en pocas palabras, pues no, no somos iguales”.

El mandatario insistió en que con sólo algunos elementos no se puede formular una imputación directa y que se debe esperar la conclusión de las investigaciones e, incluso, expuso un ejemplo de su experiencia.

“Van a salir muchos nombres, van a salir muchas cosas, pero eso no responsabiliza a nadie, yo me tomé una foto con el presidente municipal de Iguala y su esposa, cuando fui candidato, en Iguala, o sea creo que Peña también y por tomarse una foto, en un mitin en la plaza”.

Los Abarca junto a AMLO.

Afirmó que uno de los aspectos más importantes es saber quiénes son los responsables de la desaparición de los normalistas pero que se ha dado una tendencia de ir solo sobre los autores de la verdad histórica.

Durante la audiencia inicial de Murillo Karam, la fiscal federal expuso que uno de los testigos que se acogió al criterio de oportunidad señaló a Tomas Zerón de Lucio, Murillo Karam, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y García Harfuch, entre otros, como quienes encabezaron esas reuniones donde se fraguó el montaje.