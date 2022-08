Kenia López agradece a AMLO la "difusión extraordinaria" a su video en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Kenia López Rabadán del PAN agradeció “la promoción” al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina, luego de que transmitió un video en el que critica duramente su administración, cuando en realidad quería aludir a otra legisladora del mismo partido.

“Quiero agradecer también al presidente porque hoy le dio una difusión extraordinaria a mi intervención en la tribuna, precisamente en donde señalé la colusión entre el gobierno de Morena y el crimen organizado”, dijo.

“Me da mucho gusto que en Palacio Nacional escuchen estas críticas y las difundan. Ojalá las tomaran en cuenta. Hoy les vamos a mandar este video de 'la Contramañanera', por si quieren retomar algo”, añadió.

Esta mañana, el presidente pidió que le pusieran un tuit de la diputada ultraconservadora América Rangel del PAN, en el que llama “bestias” a “delincuentes”.

Pero en un error evidente, su equipo puso un video de la senadora López Rabadán, donde acusa al gobierno por una “errónea” estrategia de seguridad con la que militarizó el país.

“Ayer estaba yo viendo un Twitter de una legisladora del PAN o de otro partido del bloque conservador sobre los derechos humanos. ¿Lo quieren ver? A ver, ponlo”, pidió López Obrador y explicó que se trataba de una frase parecida a una muy polémica del publicista Carlos Alazraki.

Presidente @lopezobrador_, después de ver el video de mi intervención en tribuna, LO CONVOCO A QUE TENGAMOS UN DIÁLOGO INSTITUCIONAL, para que de frente escuche mis razones y yo las suyas.



No a través de videos.



— Kenia López Rabadán (@kenialopezr) August 22, 2022

Sin embargo, en el video que transmitieron aparecía la vicecoordinadora de Acción Nacional en el Senado:

“Desde su obsesión por militarizar a México, es increíble cómo no se da cuenta que su errónea estrategia está ensangrentando al país, lo hace porque los delincuentes le están dando poder político y dinero”, acusó.

Luego la legisladora afirmó que un policía en Veracruz, que gana aproximadamente ocho mil pesos, nunca va a poder comprar los tenis que usa la familia del presidente o comprar una casa en Houston, en referencia a la mansión en la que vivió José Ramón López Beltrán.

“Porque este gobierno, además, genera pobreza. En su obsesión de poder y de dinero, claramente se demuestra cómo han destruido el presupuesto de los estados y de los municipios para que no tengan policías, para que no tengan equipo, para que no tengan patrullas, para que no tengan capacitación”, prosiguió.

“Todo este dinero que han dejado de darle a los gobernadores y a los alcaldes se los ha agandallado López Obrador para hacer, entre otras cosas, un montón de contratos a modo, Morena hace arreglos con los delincuentes para llegar al poder”, añadió.

También lamentó que “Morena haya claudicado” en todo aquello que juraban defender, afirmó que la oposición va a ganar la Ciudad de México, pues ella es una de las aspirantes a la candidatura de Acción Nacional, y señaló que al intentar “destruir a la oposición lo que ha hecho el gobierno federal es darle la espalda al pueblo de México”.

Después de este video, el presidente aclaró que faltó “lo de Twitter”. No sin antes responder a López Rabadán con un simple: “Zafo”.

Finalmente mostró el mensaje de Rangel:

“Los derechos humanos son precisamente para los humanos. Los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración”, leyó.

López Obrador remató diciendo: “Amén. Ese es el pensamiento conservador”.