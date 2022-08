“No tengo nada personal contra Murillo Karam”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la detención del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es nada en contra del exservidor público de Enrique Peña Nieto, “lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes”.

“¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de las madres, de los padres de no ver a sus hijos (…) No tengo nada personal contra el señor Murillo Karam, nada, ni contra nadie, pero este es un asunto de otra naturaleza, esto tiene que ver con mi responsabilidad y con mis convicciones, con mis principios” expresó.

Afirmó que esta orden de aprehensión, “independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía, él sostiene”.

El mandatario federal indicó que una de las razones por las que se avanza con más celeridad hasta, incluso, cumplimentar una orden de aprehensión a este funcionario de alto nivel, fue porque “ya se considera que hay elementos suficientes, sin cerrar la investigación, eso fue lo que llevó a dar a conocer el informe”.

Insistió en que se debe considerar que en el caso Ayotzinapa hay dos momentos: Uno es en dar con el paradero de los normalistas y los responsables de estos hechos, lo cual es uno de los compromisos que hizo y es de gran relevancia en su administración.

El otro momento es como tal la fabricación de la “verdad histórica”, fraguada, según el informe especial, por Jesús Murillo Karam.

“Ya habían cometido esta atrocidad. ¿Por qué ocultar los hechos? ¿A quién protegieron? ¿Quién puede ser más importante que la justicia y que la verdad? Pero es una concepción que se tiene acerca del poder, muy retrograda, muy conservadora”, dijo.

El presidente López Obrador consideró que parte de este montaje se debió a que “pensaron que no iba a pasar nada. Eso suele pasar mucho con el autoritarismo, con los conservadores: ‘No, hombre, nadie se va a dar cuenta; además, muchachos revoltosos que fastidian mucho tomando carreteras, no va a pasar nada’, pensando que no iba a suceder nada. Y, además, el autoritarismo”.

“Entonces, claro que iba a pasar, imagínense la desaparición de 43 jóvenes. ¿Cómo no iba a pasar? Pero todo esto también nos tiene que llevar a conocer el grado de enajenación que se padece en ciertos sectores y el concepto de autoridad, de poder”, agregó.