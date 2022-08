"No va por ahí": esto respondió Colosio Riojas sobre su aspiración presidencial

MONTERREY, N. L., (apro).- El alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas descartó que se apresure a buscar la Presidencia de México, pues ese interés acabó con la vida de su padre, asesinado en 1994.

En el podcast Periódico y Café, donde habló principalmente de su entorno familiar, el edil de Monterrey reconoció que en el 2030, cuando sean las elecciones presidenciales posteriores a las que se avecinan, tendrá 44 años, edad en que le arrebataron la vida a su progenitor que participaba en la contienda, hace casi tres décadas.

Sin embargo, afirmó que la coincidencia no es, para él, atractivo suficiente para participar en la carrera por la primera magistratura del país.

“En su momento lo pensé, qué coincidencia. Los números son importantes, pero al final del día son números. Esto es de momentos y, sobre todo, de aptitud. Tenemos la actitud correcta, pero no es cualquier cosa. Se le tiene qué tener mucho respeto”.

“También a veces me resulta absurdo que la gente a veces piensa que quiero irme corriendo hacia aquella situación que me quitó a mi papá. No va por ahí. No es decir: ah, sí esa es mi meta. Yo sé y reconozco lo que eso le hizo a mí, a mi papá y a mi familia. Es algo a lo que le tengo mucho respeto. Es un gran trabajo y muchísimas, millones de vidas dependen de ese encargo”, dijo en la charla con el conductor Gabo Salinas.

Mencionó que una posible búsqueda por la Presidencia de la República trasciende las coyunturas políticas y electorales, pues es un tema del que depende todo el país durante un tiempo que estimó bastante considerable, aunque lo aprecia como un honor que demanda sacrificio.

Comentó que ha llegado a sentir como una carga su conocido apellido.

“Llega a ser carga, llega a ser impulso, dependiendo del contexto. Pero nunca dejará de ser algo de lo que me enorgullezca por completo”, mencionó.

Recordó que cuando le han preguntado qué consultaría con su papá si aún lo tuviera con vida, muchos suponen que le pediría consejos de política, cuando, en realidad, le preguntaría cómo ve a sus nietos y cuestiones familiares similares.

Dijo que es sensible a las críticas que recibe debido a que un sector de la población no lo ve a diario, lo que puede mover a suponer que está inactivo, cuando en realidad se encuentra en el trabajo diario de la Presidencia Municipal, y no es afecto a publicitar en redes sociales los avances de la ciudad.