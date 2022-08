"No voy a dejar de echarles la culpa a los expresidentes de lo que hicieron": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Al hablar de que en las anteriores administraciones había mucha corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirá culpando a los expresidentes de que “estaba podrido todo”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional destacó que la oposición lo critica por responsabilizar de todo a los expresidentes, pero defendió su postura.

“Dicen mis adversarios, yo llevo cuatro años o cerca de cuatro años que todavía le sigue echando la culpa a los gobiernos anteriores. No se las voy a dejar, no voy a dejar de echarles la culpa de lo que hicieron. Eso fue una tragedia, es que acabaron, se esmeraron en destruir al país”.

“El gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una camarilla de una banda de malhechores, todo era: —A ver qué negocio hacemos, bisnes, en qué me vas ayudar. ¿Estás vendiendo? ¿Estás comprando? Quiero estar ahí en ese negocio, quiero vender computadoras. —Oye, pero tú no sabes de eso. —No importa, constituyo la empresa y busco por ahí un técnico, pero te tengo a ti, que eres mi amigo, jugamos canicas juntos y ahora que estás, ayúdame. Y así todo, y se veía normal”, ejemplificó.

Señaló estos hechos como “una inmoralidad, una descomposición enajenante”, que, aseguró, ya no se dan en su gobierno, por lo que han logrado ahorrar recursos para dirigirlos a programas sociales.

“La fórmula ha funcionado muy bien: si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, se ahorra muchísimo y el presupuesto rinde, y no hay que aumentar impuestos y no hay que declarar gasolinazos y no hay que endeudar al país, y se entrega todo lo que se ahorra a los más necesitados”, dijo.

Adelantó que en su informe argumentará que se redujo la brecha de desigualdad desde que llegó a la presidencia, a pesar de la pandemia.

“Ya los de abajo no son los perdedores, como era siempre. Los de abajo, no quiere decir que ya salieron de pobres, pero ya no se siguen empobreciendo, y eso es por no permitir la corrupción y por lograr una mejor distribución del ingreso, del presupuesto, de la riqueza”, indicó.

Detalló que se distribuye mejor el ingreso con el aumento de los salarios, con la designación del presupuesto a los pobres y si se evita la corrupción.

“La deshonestidad de los gobernantes es lo que ha dado al traste con todo”, insistió.