AMLO promete entregar toda la información al GIEI del último informe del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–“La instrucción fue: entreguen todo, el informe, los anexos, todo lo que se tiene, que no se oculte nada”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a la petición de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de todos los peritajes y los dispositivos móviles de donde se obtuvieron los mensajes para elaborar la narrativa del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso de la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

El mandatario sostuvo que a pesar de que se puede violar el debido proceso, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado.

"Y existe, por el lado de la legalidad, de los procesos judiciales, lo del debido proceso, en el que no se pueden dar a conocer datos, pero también, si es un asunto de Estado tiene que ver con la democracia y la regla de oro de la democracia es la transparencia”, dijo y agregó:

“La democracia es el poder del pueblo, existe el derecho a la información, y ya hay que ir quitando todas esas limitaciones que fueron imponiendo: secreto bancario, debido proceso, secrecía, sigilo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública”, indicó.

También, comentó que el mismo criterio de transparencia se debe aplicar en el comportamiento de los jueces.

“Antes no se sabía nada, no se conocían los nombres, ni siquiera de los ministros, todavía falta que se conozcan los nombres de los ministros, actúan como en el anonimato, y eran conocidos por los abogados y por los fiscalistas, por los representantes de los grupos de intereses creados, pero no por el pueblo, el pueblo no los conocía”, refirió.