El INE no necesita refundarse, reformarse ni suprimirse: Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, insistió en que este organismo autónomo “no necesita refundarse y mucho menos suprimirse”, y advirtió que más bien está en riesgo de perderse en caso de que se tomen decisiones equivocadas.

Durante su participación en el Foro 17 denominado “Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, en el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por Morena en la Cámara de Diputados, Córdova afirmó:

“A partir de un diagnóstico serio y objetivo, basado en datos ciertos, se puede afirmar que el sistema funciona y funciona bien. Sin duda es mejorable, pero desde esta óptica el INE no necesita refundarse o reformarse a fondo, y mucho menos suprimirse o desaparecer”.

Y agregó:

“La confiabilidad en las elecciones que tantos años nos ha llevado construir depende de todo ello. En ese contexto, vale preguntarse si una reforma al sistema electoral es necesaria, indispensable y pertinente. Si atendemos a la evidencia de los procesos electorales celebrados en los últimos ocho años, una reforma no es necesaria, indispensable, ni mucho menos urgente”.

Ante legisladores de diversos partidos y de expertos en materia electoral, Córdova señaló que tanto los procesos electorales como el INE pueden mejorarse, pero éste, para evitar un retroceso, debe preservar “su autonomía constitucional, su carácter ciudadano, su Servicio Profesional Electoral, su estructura nacional y distrital que le permite un despliegue territorial importantísimo, y su papel de custodia y administración del Padrón Electoral”.

Destacó también que para realizar una reforma electoral debe cumplirse con la condición de maximizar el consenso y apegarse a la Constitución, pues de lo contrario es “una reforma que en el futuro puede abrir un problema en donde hoy no lo tenemos”.

Y concluyó:

“Si no se logran los consensos para una reforma en esta legislatura, no se afectaría el funcionamiento de nuestra democracia, nuestro sistema electoral no estaría en riesgo y podríamos ir, sin duda, a las elecciones de 2023 y 2024 con las reglas que hoy tenemos que nos generan resultados legales y legítimos”.