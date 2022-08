Estos son los riesgos que habría con la eliminación de la prisión preventiva, según Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su preocupación por la iniciativa de eliminar la prisión preventiva en el sistema judicial, pues alertó que aumentaría la impunidad en casos de corrupción, además de que representaría un problema para la seguridad de las familias en la capital y, en particular, para las mujeres que padecen violencia feminicida.

Sin mencionar al ministro de la Suprema Corte de la Nación Luis María Aguilar, autor del proyecto anunciado, aprovechó su discurso durante el informe mensual de avances de la Alerta de Género en el Museo de la Ciudad de México para fijar su postura ante la polémica nacional:

“Sería un grave problema; no solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino que creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la Ciudad e, inclusive, para la violencia feminicida”.

La mandataria local recordó que como funciona actualmente, la prisión preventiva justificada la define el juez, a propuesta de la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX), “pero si ésta se elimina, representaría un problema de seguridad para las mujeres de la ciudad. Estoy convencida de ello”.

Por eso, siguió, “a quien está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hacerle saber nuestra preocupación de que esto pueda llegar a ocurrir y que eso implicará mayor impunidad, mayor riesgo, no solamente para las mujeres, sino para los habitantes de la ciudad y además, pues el riesgo de la impunidad frente a la corrupción”.

En entrevista posterior, Sheinbaum Pardo destacó que, entre quienes están acusados por violencia contra las mujeres y bajo prisión preventiva, “en la mayoría de los casos hay sentencias definitivas”.

Insistió: “Sí estamos preocupados… Entendemos un fondo de respeto a los derechos humanos y que no haya personas detenidas que sean inocentes, pero, al mismo tiempo, tendría un riesgo muy grave en términos de la impunidad frente a la corrupción, de la inseguridad en la ciudad y en particular, del riesgo feminicida, que pudieran salir o que no pudieran ser detenidos y que regresan al hogar a violentar a las mujeres”.

Y cerró al subrayar: “Se corre el riesgo de que no haya los suficientes elementos para poder detener a personas que son presuntos delincuentes y que hay pruebas suficientes para la prisión preventiva”.