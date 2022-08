Líder de autodefensa se deslinda del crimen de Fredid Román; acusa nexo de familia del periodista con CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comandante del grupo de autodefensa de la UPOEG en el poblado de El Ocotito, José David Barrientos Salazar “El Deivid”, señalado en una línea de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto responsable de la ejecución del periodista Fredid Román Román, se deslindó de este crimen y aseguró que familiares de la víctima forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La familia directa de Fredid Román me ha dicho que me van a matar, incluso ellos tienen su hipótesis y me dijeron el nombre de quienes piensan que asesinó a Fredid Román y es uno de mis policías y me dijeron que se los entregara para matarlo y que ahí se va a terminar el problema y yo no voy a entregar a nadie”, advirtió.

Luego, Barrientos Salazar acusó directamente a Cristian Román -hijo del comunicador-, de haber asesinado al secretario de la comisaría municipal de este poblado, Bertín Guerrero Ubaldo el mismo 1 de julio de este año, después de que acribillaron a otro hijo de Fredid Román, identificado como Bladimir Román, en el mercado principal de la localidad.

“Nosotros cuidamos al poblado de El Ocotito y si viene Cristian Román o se presenta la oportunidad, lo vamos a detener y si el señor le mete mano a su fierro, nosotros vamos a hacer nuestra chamba, sea como sea. Lo que tenemos que hacer es defender y presentarlo a la asamblea del pueblo porque Bertín Guerrero era secretario de la comisaría y era de nuestro pueblo”, advirtió “El Deivid”.

En conferencia de prensa, realizada esta mañana en la base de la UPOEG en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, “El Deivid” atribuyó los señalamientos en su contra a “la presión” que está ejerciendo el líder del brazo armado del grupo delictivo Los Tlacos, Salvador Alanís en los comandantes de la FGE.

“Mete mucha presión el señor Salvador Alanís y lo sabemos, tenemos pruebas que se ha reunido con comandantes de la Fiscalía del estado para que me siembren algo cuando me detengan, para que vean el modo de desparecerme”, dijo Barrientos Salazar.

“Un millón de pesos ofrece Salvador Alanís, mucho dinero ha de tener el señor Alanís y tenemos las pruebas que en su momento van a salir, tenemos videos y grabaciones de las amenazas y a donde me han invitado para que pertenezca a un grupo delictivo”, indicó el guardia comunitario del valle de El Ocotito.

Por ello, el jefe del grupo de autodefensa de El Ocotito aseguró que los señalamientos que lo vinculan con la presunta autoría del homicidio del periodista Fredid Román, registrado hace dos días en la zona céntrica de Chilpancingo, se trata de una estrategia de Los Tlacos y Salvador Alanís para tomar este pueblo estratégico en la geografía del narco en la zona Centro de la entidad.

“Las cosas están claras: quieren perjudicar al comandante de El Ocotito y toda la gente que lo apoya, quieren el control total de El Ocotito y no han podido con armas ni de otro modo, lo quieren hacer de esta forma porque, como siempre, todo lo que pasa en El Valle, le echan la culpa a Deivid”, sostuvo el líder de la Policía Ciudadana hablando en tercera persona.

Enseguida, comentó que si el pueblo decide que ingrese el gobierno para realizar funciones de seguridad, el grupo de autodefensa que dirige va a entregar las armas que el mismo pueblo “le entregó”, pero mientras las autoridades no garanticen la seguridad, ellos seguirán asumiendo esta responsabilidad institucional.

También, rechazó los señalamientos de sus presuntos nexos con el narco, aunque admitió que la policía ciudadana de El Ocotito ha trabajado en coordinación no solo con autoridades ministeriales sino también con los grupos delictivos de Los Ardillos y el cártel de la Sierra que dirigía Isaac El señor de la I Navarrete Celis por instrucciones del líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, sentenció.

"Me relacionaron con el cártel de Jaleaca, aquí sigo; me relacionaron con el cártel de El señor de la I, aquí sigo; me relacionaron y me quieren relacionar con Los Ardillos, y aquí sigo”, expresó David Barrientos.

Previamente, se deslindó del homicidio de Fredid Román, argumentando que ni siquiera puede salir de su pueblo porque está cercado por los grupos delictivos que pretenden apoderarse del Valle de El Ocotito y ellos no tienen recurso para mandar a personas a cometer crímenes a Chilpancingo.

Dijo que el supuesto familiar del periodista que lo acusó directamente, no se identificó con su nombre verdadero y aseguró que tanto el hijo del comunicador, Cristian Román y su primo, Faver García Román, son miembros activos de una célula del CJNG que opera en el poblado vecino de Buena Vista de la Salud, ubicado sobre la ruta de El Valle que conecta Chilpancingo con el puerto de Acapulco sobre la carretera federal.

Recordó que Faver García Román, sobrino del periodista Fredid Román, fue detenido en 2019 por autoridades ministeriales acusado de la ejecución de los políticos Eleazar Mercado y Leonel Vargas, cuyos cuerpos habrían sido enterrados en un rancho cercano al poblado de Buena Vista de la Salud.

Barrientos Salazar dijo que las autoridades de la Fiscalía estatal tienen conocimiento de los presuntos nexos que tiene la familia del periodista Fredid Román con el narco.

Además, afirmó que el mismo 1 de julio cuando mataron a Bladimir Román en El Ocotito, el periodista Fredid Román le marcó por teléfono para responsabilizarlo directamente y le dijo que se desataría una guerra en su contra para cazarlo.

“Nosotros ya hicimos nuestras investigaciones y hemos investigado el homicidio del hijo de Fredid Román y también traemos nuestra investigación y en su momento cuando se requiera se va a dar a conocer”, advirtió “El Deivid”.