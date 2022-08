AMLO sí declarará en caso Pío López Obrador... por escrito: "no tengo nada de que avergonzarme"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a declarar durante el proceso de la investigación en contra su hermano Pío López Obrador, pero no de manera presencial.

Aseguró que no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse.

En torno a que deba presentarse ante la fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el mandatario mexicano afirmó: "Quizá no asista, pero puedo responder por escrito, no tengo nada de que avergonzarme, no hay ningún problema y deberían enviar la información al INE”.

Agregó que debe entregarse toda lo existente a las autoridades electorales, nada más que sin politiquería.

En torno al monto del dinero que se observa en vídeos donde aparece Pío recibiéndolo del extitular de Protección Civil, David León, afirmó “eso en su momento lo pondría en la carta, no tengo nada que avergonzarme” y lo que sabe de ese asunto es lo mismo que ha hecho público.

“Lo que sé es que yo no soy corrupto -¿Y su hermano?, se le preguntó. -Tampoco".

Indicó que este tipo de temas salen porque a la oposición le molesta mucho que en México hay estabilidad económica y que, por ejemplo, está entre los tres países del mundo con menos depreciación en relación al dólar.