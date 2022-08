“Le vamos a seguir así”: Loret y Brozo responden a AMLO por criticar su sketch con carros en llamas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “No se preocupe, presidente, Brozo y yo le vamos a seguir así”, aseguró el conductor de noticias Carlos Loret de Mola, en respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador que reaccionó al episodio 52 de “Brozo y Loret” en Latinus.

En Twitter, Loret de Mola compartió el link con el video “que irritó” a López Obrador y también otro de 1:09 minutos que muestra al presidente referirse a ellos.

No se preocupe, presidente, @brozoxmiswebs y yo le vamos a seguir así. Vean aquí el programa de @latinus_us que irritó a @lopezobrador_ esta mañana: https://t.co/wLkMW00YLD pic.twitter.com/c3mS8jyciC — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 25, 2022

En su conferencia mañanera, López Obrador habló del programa que protagonizan ambos conductores.

“¿No ven cómo Loret de Mola y Brozo hacen sus programas y tienen como escenarios carros en llamas? Pero no funciona nada de eso, nada absolutamente, porque no engañan ni afuera ni mucho menos en México, es parte de la campaña de desprestigio del conservadurismo. Pero ya hasta me dan flojera, Bueno, no debería yo decir eso porque se están portando muy bien, ojalá y le sigan así”, señaló López Obrador.

Aprovechó para darles un consejo: “No debería yo decir eso porque se están portando muy bien, ojalá y le sigan así”.

El miércoles, en sus redes sociales, Brozo mostró el sketch donde se pasea con un carro de supermercado en medio de un escenario con carros incendiados: “Qué maravilloso día para hacer las compras como un buen samaritano, como un buen ciudadano, como un hombre de familia, qué maravilla de día”.

En su caracterización de payaso, Víctor Trujillo continúa con su guión: “Pero qué lugar, todo estupendo, verano peligroso, verano criminal. Qué maravilla, qué bonito ambiente, qué bárbaro se siente”.

Enseguida se encuentra con Loret de Mola, quien le dice: “hermano, te extrañé. ¿Dónde estamos? ¿Colima? ¿Jalisco? ¿Guanajuato? ¿Chihuahua? ¿Es Baja California? ¿Es todos lados? –Claro, todo México es territorio de Andrés”, responde Brozo y concluyen entre risas.