Plan de rescate del gobierno tardaría 11 meses: Familiares de mineros

SALTILLO, Coah.(apro).–El rescate de los 10 mineros atrapados en la mina de carbón "El Pinabete", en Coahuila, demorará hasta 11 meses de acuerdo al plan que presentó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que fue rechazado por los familiares.

Juany Tijerina, hermana del minero Hugo Tijerina, dio a conocer que esta mañana la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa les expuso su programa para acceder hasta el punto donde se encuentran los trabajadores al parecer en una galería, desde el 3 de agosto, a 60 metros de profundidad, pero les aclaró que las labores demorarían de seis meses a casi un año.

Los familiares se negaron a la propuesta debido a que la opción de crear un tajo sobre la mina para llegar a los hombres atrapados, pues en todo este tiempo no sabe qué quedará de ellos.

En minería el tajo es la extracción del material que se encuentra encima del objetivo que se busca, lo que implica la extracción de grandes volúmenes de mineral.

Inconformes con la propuesta, los reunidos se retiraron y anunciaron que no aceptarán la indemnización que les ofrecieron, pues para ello tendrían que aceptar el dilatado plan de rescate al que se oponen, pues lo que quieren es que les entreguen a los hombres que están bajo tierra, y rodeados por pozos inundados en el municipio de Sabinas.

“Les dijimos de plano que no, no vamos a aceptar nada de tajos, que nos los entreguen. Ahorita no sabemos cómo están ellos, menos de seis a once meses. Todos nos oponemos. Nos hablaron de una indemnización y tampoco. Nosotros no queremos dinero, los queremos a ellos”, dijo.