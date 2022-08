Prisioners Defenders revela que hay militares entre los médicos cubanos contratados por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización internacional Prisioners Defenders denunció que entre los médicos cubanos contratados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentran militares, de acuerdo a testimonios recabados entre galenos que han sido enviados a México como parte de un convenio de colaboración con el gobierno de Miguel Díaz Canel.

En conferencia de prensa, el presidente de organización con sede en España, Javier Larrondo, sostuvo que tiene evidencia de que al menos 60 militares cubanos fueron enviados a Nayarit, en tanto que el resto de los médicos que llegaron a México no son médicos especialistas, por lo que no estarían cubriendo con el objetivo anunciado por el gobierno mexicano de contratar a personal especializado.

Al destacar que, por el convenio de colaboración, desde 2021 han llegado a México 2 mil 557 supuestos médicos cubanos, de los cuales 17 han desertado, lo que ha provocado que sus familias se queden atrapadas en la isla sin poder salir y sin que los desertores, como son considerados, puedan regresar en los próximos ocho años.

Durante la presentación del informe “La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas”, Larrondo resaltó que el presidente López Obrador podría ser llamado a declarar en la Corte Penal Internacional porque “permite y fomenta la esclavitud”, como ha sido considerado por diversos organismos la política de Cuba de enviar profesionales de la salud a distintos países a través de convenios comerciales.

Larrondo recordó que la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación contra Cuba, por lo que al ser México firmante del Estatuto de Roma, el presidente López Obrador sería llamado a cuentas por contribuir a la esclavitud de los médicos cubanos.

De acuerdo al activista, durante el primer año de la pandemia por covid-19, México retribuyó a Cuba 10 mil 700 dólares mensuales, pero el gobierno de Díaz-Canel sólo entregó a cada participante de la misión 600 dólares, por lo que el régimen cubano se apropia del 94.4% de los recursos obtenidos por el trabajo de los médicos.

Durante la conferencia de prensa, se dio a conocer el audio de la voz distorsionada de un médico que estuvo en México quien reveló que el ingreso al país fue en el aeropuerto de la Fuerza Aérea Mexicana, que a todos los profesionales las autoridades cubanas les decomisaron sus pasaportes y sus títulos profesionales, para evitar que deserten.

“Cuba no suelta los especialistas no para México por miedo de que se fuguen y se queden sin especialistas, los médicos que manda a México son militares y médicos que no tienen especialidad, son médicos generales de atención primaria en Cuba.

“Los que mandó en la pandemia no son especialistas no tienen especialidad, en cinco días prepararon 123 instensivistas, los entrenó con equipo que no tenía que ver con el de México, en la Central de Colaboración les dieron un curso de tres días de coronavirus”, explicó el médico.

De acuerdo al testimonio, antes de enviar a los médicos a México, las autoridades cubanas seleccionan al azar a quienes ejercerán funciones de distintas especialidades, sin tener más que cinco días para prepararse.

“Eligen al azar y dicen ‘ustedes 15 van a ser obstetras, ustedes 15 van a ser pediatras’ y esa gente tiene que tragar libros en cinco días para poder atender alguien em México, los que llegaron no sabían nada y tenían pánico”, apuntó el médico cubano.

Al señalar que ese convenio de colaboración podría afectar el Tratado México, Estaos Unidos y Canadá (T-MEC), Larrondo dijo que congresistas estadunidenses están inquietos porque el acuerdo comercial prohíbe cualquier forma de explotación laboral y trata de personas.

Por testimonios de integrantes de la misión, Larrondo sostuvo que el 75% llegaron a México obligados, no voluntariamente; que a todos se les obligó a firmar contratos sin fijar el monto de su remuneración; a 88.3% les ocultaron donde iban; el 83.3 fueron obligados a incrementar sus estadísticas de salud; 25% han sufrido violencia física, y 41.66% sufrió o atestiguó acoso sexual por parte de sus coordinadores.

De acuerdo al informe, a todos los médicos, sin excepción, desde Cuba les retuvieron el pasaporte y su título profesional, laboran más de 72 horas a la semana; son sometidos a vigilancia extrema; tienen toque de queda; tienen prohibido relacionarse con la población; son obligados a adiestramiento ideológico, y tienen a sus familiares en Cuba

La conferencia de prensa contó con los testimonios videograbados de integrantes del Parlamento Europeo, Dita Charanzova y Javier Nart, quienes condenaron la política de Cuba de establecer convenios de colaboración por considerar que se trata de una nueva forma de esclavitud.