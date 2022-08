AMLO pide a electricistas de Chiapas "hacer patria" para llevar internet a todos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy en Chiapas que los recursos energéticos son de los mexicanos y que de ninguna manera estarán puestos en el mercado, al servicio de empresas e intereses del extranjero.

Dijo hoy que México es un país libre, independiente y soberano, que manejará siempre su política energética al servicio de todos los mexicanos, por lo que se modificaron las leyes para no poner a la Comisión Federal de Electricidad al nivel de otras empresas privadas.

Que la CFE es una empresa pública de todos los mexicanos: “No es Iberdrola, estos tecnócratas corruptos, modificaron las leyes para darle el mismo tratamiento a Iberdrola que a la CFE. Por eso andan enojados, porque modificamos las leyes para darle el lugar que se merece la CFE”, dijo el presidente en el marco del encuentro con trabajadores de la CFE electricistas y presentar el programa Internet para Todos y Todas.

Ante cientos de trabajadores de la CFE, López Obrador, recordó hoy que uno de los argumentos de nacionalizar la CFE en 1960 fue para llevar este servicio de energía eléctrica a todos los mexicanos, porque en manos de las empresas privadas nunca iba a llegar hasta los rincones más apartados del país, pues no era negocio para los empresarios extranjeros.

Por eso ahora, dijo, el 99.6% de los mexicanos tiene el servicio de luz, los pueblos están electrificados. “Por eso es importante la existencia del Estado. No con el propósito de aplastar la iniciativa de particulares o la sociedad civil, pero el Estado no puede desaparecer, no puede diluirse y dejarle todo al mercado”, expuso el mandatario.

Dijo que “los tecnócratas, querían poner al mercado, la salud, la educación, que el que se enfermara se curara pagando, y lo mismo para poder estudiar o ingresar a una universidad”.

“Inventaron los exámenes de admisión. Y pues no pasaban los exámenes de admisión. Claro que lo pasaban, pero no había cupo. Fue un pretexto que usaron para rechazar a los jóvenes, pensando que así se abría el mercado para las escuelas privadas, y si creció la matrícula para las universidades privadas, pero llegaron a un límite, porque de dónde sacará una familia de campesinos y obreros para mandar a sus hijos a una escuela privada. ¿De dónde sacará para las colegiaturas?”, dijo el presidente.

Y que lo mismo pasó con el sistema de salud en México, que se fue deteriorando el sistema público del Estado para ampliar el servicio en las empresas privadas.

Recordó que en campaña se comprometió a que iba a haber internet de manera gratuita a todas las escuelas, en los centros de salud, a las plazas y todo espacio público hasta los rincones más marginados del México.

“¿Si los trabajadores de la CFE electrificaron todo México? ¿Por qué no podemos llevar internet a todo el país?”, preguntó el mandatario.

Dijo el mandatario que la CFE es una empresa pública que tiene como propósito servirle al pueblo de México, no tiene afanes de lucro.

López Obrador recordó que “tenemos una solicitud de aclaración del gobierno de Estados Unidos y Canadá. Cuando nos tocó la renegociación del tratado, ya se había entregado todo un capítulo para manejar los energéticos en funciones de los intereses extranjeros. Era yo presidente electo y ya y se rompieron las pláticas como 15 días”.

Pero que en aquella ocasión, nadie quería decirle al presidente Donald Trump que no había plática ya porque él, como presidente electo, no aceptaba ese capítulo del tratado.

“Entonces fueron a decirle al presidente Trump y preguntó qué propone el presidente electo? Pues propone lo que plantea la Constitución, que la energía es de los mexicanos, es de la nación”,

Y que contrario a lo que se puede pensar, el presidente Trump es pragmático, es una gente dura pero se podía llegar a acuerdos con él, cómo se está haciendo ahora el presidente Joe Biden, de quien dijo: “es muy respetuoso de nuestra soberanía”.

Expuso que muchos piensan “que México es una colonia, que es un protectorado, pero no, México es un país libre, independiente y soberano”.

“Entonces ya entendimos que vamos a manejar nuestra política energética. Entonces necesito el apoyo de todos ustedes para que instalemos todas las antenas y llevemos el internet a todos los pueblos. Les pido que nos apliquemos. Son 2 mil 800 antenas, pero si avanzamos rápido, mejor”.

Y que si hay tiempo, les pidió que se avancen con más antenas y que de seguir avanzando se podría llegar a 82% de cobertura en toda la población, aunque su objetivo es llegar al 100%.

Señaló que Chiapas es el estado con menos comunicación del país, no sólo tiene rezagos en materia de internet sino hasta de telefonía celular.

“Entonces vamos para adelante y es hacer patria, es ayudar a otros, es amor al prójimo. Yo confío en ustedes”, les dijo a los trabajadores y trabajadoras de la CFE.

Les reiteró de igual forma su apoyo como lo hizo desde el principio de su sexenio, cuando les restituyó un reclamó del contrato colectivo del trabajo que en el sexenio pasado habían mutilado.

“Los trabajadores me pidieron que se modificara el contrato colectivo, porque lo habían mutilado el sexenio pasado. Les habían aumentado la edad de jubilación. Y le dije –a Bartlett–, ese es lo primero que hay que cambiar del acuerdo del contrato colectivo y volvió a quedar como estaba. No vamos a fallarles, no va haber despidos, que siempre haya aumento salarial por encima de la inflación, que no les falte sus prestaciones, que tengan siempre prestaciones, y que recuerden no es una relación patronal, y que como decía Morelos, nosotros somos siervos de la nación”, afirmó el presidente ante el aplauso de la multitud.

A su vez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció al presidente López Obrador su apoyo al pueblo chiapaneco, pues dijo que Chiapas es el estado más rezagado en materia de acceso a tecnologías y de acceso a internet.

“Chiapas había estado abandonado, igual que el sur-sureste. usted dijo que iba a sacar adelante y al desarrollo a los estados del sureste mexicano. Lo está haciendo con la refinería de Dos Bocas, con el emblemático Tren Maya y ahora en materia de comunicación con el internet para todos y todas. Y con ello hace justicia”, dijo Escandón Cadenas.

CFE Internet y Telecomunicaciones para Todos, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), develó su plan para llevar internet y servicios de telefonía móvil a todas las regiones del país con la instalación de 2 mil 800 antenas con las que se busca atender a 6.4 millones de habitantes del país en 18 mil 634 comunidades.

En el sureste se procurará llegar hasta las comunidades más marginadas del país, pues se visitarán comunidades olvidadas como en la región Lacandona, en Chiapas; la región Mixe, en Oaxaca, y la región de los Ríos, en Tabasco.