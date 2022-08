AMLO reta a empleados de CFE: instalar 2 mil 800 antenas es como hacer “tamalitos de chipilín”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los trabajadores electricistas a instalar las antenas para conectar al país a internet, lo que, consideró, es como hacer “tamalitos de chipilín”.

En el encuentro con quienes laboran en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cosoleacaque, Veracruz, el mandatario federal comparó este trabajo con la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

“No quiero picarles la cresta, pero es ese aeropuerto lo hicieron en dos años y medio, entonces poner las 2 mil 800 antenas no es nada, es como tamalitos de chipilín”, dijo entre risas de los asistentes.

“Cuando tengamos la comunicación por internet lo vamos a celebrar entre todos, aquí mismo o en el Zócalo… aquí pues, regreso”, señaló.

Alentó a los trabajadores y les aseguró: “Voy a regresar para que me digan ‘misión cumplida’, y garantizo que ya cuentan con el presupuesto, no hay ningún problema, cuando no hay corrupción el presupuesto alcanza y rinde”, insistió.

Al despedirse de los asistentes expresó: “Vamos hacia adelante y que vivan los trabajadores electricistas”.

Los electricistas instalarán 224 antenas en Veracruz, 156 en Puebla y 27 en Tlaxcala, que tendrán un radio de cobertura de seis kilómetros.