"Es politiquería": AMLO rechaza petición de familiares de mineros para que renuncie Laura Velázquez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La solicitud de familiares de los 10 mineros atrapados en “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, de que renuncie la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, “eso ya es politiquería”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al mismo tiempo reconoció que “es muy triste, entendible, la situación de los familiares de los mineros atrapados, merecen toda nuestra consideración, respeto, son situaciones muy graves, lamentables”.

Enseguida explicó de nuevo lo que sucedió con “El Pinabete”: “Se inundó la mina, estaban 15 trabajadores, cinco se salvaron. Se infiere que fue por la misma presión del agua, porque la mina se inunda porque está ubicada junto a una mina muy grande abandonada, inundada y se presume que hubo una ruptura de las paredes y por ahí se filtró el agua en gran cantidad, en grandes volúmenes y se inundó la mina”.

Expuso que enseguida los técnicos, Protección Civil, elementos militares del Plan DN-III colocaron bombas grandes para extraer el agua de los pozos de carbón y se logró avanzar con la disminución de los niveles de agua pero de nuevo se inundó.

“Se sigue bombeando, estamos hablando de 600, 800 litros por segundo que se extraen, no ha parado el bombeo, pero siguen estando altos los tirantes de agua. Entonces, se hizo una revisión técnica, qué otra opción, qué otra alternativa, entonces decidieron los técnicos que la otra opción era escarbar el terreno para poder entrar a la mina, nada más que eso lleva más tiempo”, indicó.

Al consultar este plan con los familiares de los mineros expuso que “ellos pues no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo”.

Enseguida de esta noticia de las autoridades, los familiares pidieron la renuncia de Velázquez Alzúa a quien acusaron de negligente.