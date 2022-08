Familiares de mineros no aceptaron el plan de rescate que tardaría de seis a 11 meses: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los familiares no aceptaron el plan de seis a 11 meses para rescatar a los 10 mineros que siguen atrapados en “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, pero su gobierno permanecerá en el sitio hasta encontrarlos.

“Se está buscando qué opción es la mejor y la instrucción es que no nos demos por vencidos. No va a suceder lo de Pasta de Conchos, que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar”, recordó.

En torno a la posibilidad de que los encuentren sin vida, el presidente enfatizó: “Eso nunca, eso jamás, hasta que se tengan las evidencias”.

También reconoció que ofrecieron una indemnización a los familiares de los 10 mineros, “pero eso no es ahora lo más importante, ahora lo más importante es el rescate. Desde luego que hay una indemnización, pero eso no es el tema”.

El mandatario federal expuso que no se trata de elegir entre el rescate o la indemnización, se puede dar las dos como en el caso de Pasta de Conchos.

“¿No están condicionando?”, se le preguntó; “no, no, no, es lo que ellos decidan, siempre es así”, respondió.

Explicó que este viernes los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua.

“Aun cuando sostienen que estando con menos agua los pozos de carbón, de todas formas, hay riesgos, que habría la manera también de controlarlos”, indicó.