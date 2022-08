“Mídele bien a tus palabras” dice Alfaro a funcionario de la UdeG que le reprochó retraso en obras (Video)

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Enrique Alfaro protagonizó un desencuentro con La rectora y secretario administrativo del Centro Universitario de los Valles (CUValles) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), María Luisa García Bátiz y León Dávila, respectivamente, cuando intentaron darle un reporte del retraso de más de 28 meses en las obras del centro universitario.

El altercado quedó registrado en videos que circulan en redes sociales. De hecho, Alfaro asistió a las instalaciones de la CUValles de la UdeG para grabar un video del apoyo que daría su gobierno a la institución, pero fue interrumpido por un grupo de universitarios que lo acusaron de mentir.

Alfaro compartió en redes sociales el video en el que anuncia que se van a entregar 11 millones de pesos para seguir ampliando la infraestructura del CUValles.

“El mensaje a la comunidad universitaria es muy claro. Frente a las mentiras puede más siempre la verdad”, dijo Alfaro.

“Frente a quienes piensan que el dinero de la universidad debe de usarse para organizar marchas, conciertos, desplegados, nosotros creemos que el dinero de los jaliscienses tiene que utilizarse para arreglar las obras que requiere la universidad”.

En el Centro Universitario Valles #ObrasSonAmores. Aquí vamos a entrarle con otros 11 mdp para seguir ampliando su infraestructura y, aunque el grupo que controla a la Universidad nos volvió a mandar provocadores, la respuesta es la misma: frente a las mentiras, hechos. pic.twitter.com/EkkDYgbZZV — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 26, 2022

De fondo se escucha la voz de un hombre universitario quien le dice que miente.

Alfaro continúa para decir: “les mandamos un saludo desde Ameca, a pesar de que hay algunos enviados de la universidad gritando. Nosotros estamos listos para ejercer los recursos en esta universidad”.

Otro vídeo grabado por un asistente, muestra el momento en que el secretario administrativo de CUValles encara a Alfaro para reclamar que no respetó a la comunidad, que hay 40 millones de pesos que no se han ejercido en una obra contratada por el propio estado, y que no venga “a nuestra casa a decirnos cosas que no son ciertas”.

No bueeeno...



Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, nada más va a que le saquen la foto pero cuando le reclaman su falta de atención a las universidades ¡HASTA LOS AMENAZA!



uD83CuDFA5@IsaackdeLoza pic.twitter.com/tk3GaTn6Xt — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 26, 2022

Alfaro responde que le está faltando el respeto a los diputados, al alcalde de Ameca que lo acompañaron, así como a él, y le pide que mida sus palabras, e incluso le sugiere que grabe su propio video.

“Estás faltándole el respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador, nomás mídele bien a tus palabras”.

Un guardaespaldas del mandatario se interpuso frente al universitario quien insiste en que le falta el respeto afuera de su casa. Alfaro refuta que también es su casa porque también estudió en la UdeG.

El gobernador se retira, mientras León Dávila le comenta: “sentí una amenaza de usted señor gobernador”.

Por su parte, el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva en su cuenta de twitter publicó :

Por su parte, el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva en su cuenta de twitter publicó:

Esta mañana, nuestro secretario administrativo del @cuvallesudg quiso presentarle el retraso de más de 28 meses en las obras de su centro al gobernador, lo que recibió fue una amenaza directa e intimidación de sus guardaespaldas.

También mencionó en un hilo del tuit: “Todo mi reconocimiento a la rectora @mlgarciabatiz y maestro @leond33 por su valentía y compostura. Ninguna amenaza va a callar la voz universitaria”.