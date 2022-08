“Soy de la DEA”, grita una mujer a empleados de un banco en Piedras Negras (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una mujer agredió verbalmente al personal de un banco en el municipio de Piedras Negras, Coahuila. “Soy de la DEA”, les gritó, y se volvió tendencia en redes sociales con el apodo de #LadyDEA.

El conflicto se debió a que los empleados no quisieron cambiarle 5 mil pesos a billetes de 20 pesos.

“Se los va a cargar la verga, quítate de aquí”, dijo #LadyDEA, y una mujer que la grababa le pidió que dejara al empleado y le preguntó: “¿qué le pasa?”, a lo que la mujer agresora respondió a gritos:

“No, siéntate. Lavado de dinero. Soy la mera verga puta. Siéntate. Ese pinche dinero se quita ahorita. Soy de la DEA estúpida, muérete”, y exigió que le dieran el dinero. Trató de “pendejos” a los empleados y a las mujeres las siguió llamando putas.

Por lo que se ve en el video, en el suelo del banco había tirados varios billetes de distintas denominaciones.

En redes sociales la bautizaron como #LadyDEA, por decir que pertenecía al Departamento de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Los hechos ocurrieron el martes 23 de agosto en la sucursal Santander en la avenida Colegio Militar.

La mujer ocasionó daños al banco y ordenó que el video fuera eliminado.

“Ese video se quita ahorita. Soy de la DEA estúpida. ¡Muévete!”, señaló la mujer al notar que estaba siendo grabada.

Se fue al área de las cajas repitiendo que era de la DEA y que la atiendan rápido o, de lo contrario, dijo, intervendrán la sucursal.

“¡Perfecto! ¿Quiere que venga ahorita? Aquí te van a intervenir todo. ¡Muévete! No sean tan pendejas las dos. El dinero me tiene hasta la verga”, gritó la mujer mientras agarraba diversos objetos y decía que en otros bancos no le habían querido cambiar el dinero.

Las cajeras se comunicaron al 911, pero cuando las autoridades llegaron la mujer ya se había ido.