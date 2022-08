AMLO da por muertos a mineros: familiares "ya han aceptado" indemnización

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).-El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió hoy que los 10 mineros atrapados en la mina "El Pinabete", de Coahuila, ya están muertos al señalar que el operativo de rescate es para acceder a los cuerpos, labor que le encargó al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz.

— Proceso (@proceso) August 29, 2022

En un evento efectuado esta tarde en la planta de Huinalá de la CFE, en Pesquería, señaló que los familiares de los trabajadores atrapados desde el 3 de agosto en el pozo de extracción de carbón de Sabinas, ya aceptaron la indemnización que les ofrecieron y que será superior a los parámetros establecidos por la ley.

“Hubo consultas con técnicos de Alemania y Estados Unidos y nos proponen un rescate, haciendo unos tajos y que, de esa manera, podemos rescatar los cuerpos de estos mineros. Quiero pedirle al licenciado (Manuel) Bartlett que se aplique y que además de la mina de Pasta de Conchos, hay que rescatar a estos mineros”.

“Mandamos a consultar con los familiares y se pusieron muy tristes. Es una situación muy difícil, estaban muy alterados. No querían nada y ya han aceptado y también hay un consenso. Las 10 familias están de acuerdo en que se lleve a cabo este trabajo, y no aceptaban por el tiempo. Nos va a llevar más tiempo el rescate y ellos quisieran que fuese lo más pronto posible”, dijo.

Al igual que ocurre en la mina Pasta de Conchos, donde trabajadores de la CFE hacen trabajos de rescate de los cuerpos de los 65 mineros que murieron atrapados en el derrumbe del 2006, López Obrador pidió ahora al director de la paraestatal coordine los trabajos en "El Pinabete".

“Nos comprometimos a trabajar con mucha rapidez para sacar los cuerpos. Decirle a los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad que se apliquen en esto y que aquí, el subsecretario de Hacienda que nos acompaña. Juan Pablo de Botton, disponga de los recursos que se requieren porque vamos a pagar también la indemnización de los familiares y no la indemnización convencional. Se les va a ayudar con más a los familiares”, dijo entre aplausos de unos mil electricistas reunidos.

Luego de anunciar la instalación de antenas de parte de la CFE para difundir la señal de internet a comunidades de difícil acceso en Nuevo león y Tamaulipas, López Obrador, dijo en su mensaje político que la situación que enfrentaban los familiares de El Pinabete era similar a la de Pasta de Conchos, donde también trabajan ingenieros de la empresa paraestatal para el rescate de cadáveres, labor que demorará dos años más.

Recordó que propuso a los familiares de los fallecidos en esa mina que en lugar de efectuar el rescate de los cuerpos, que es una labor riesgosa y tardada, se comprara el terreno sobre el que ocurrió la tragedia para construir un memorial a manera de panteón y que el recurso que se emplearía para el trabajo de recuperación fuera dividido entre los deudos.

El plan, sin embargo, fue rechazado.

“Les puse como condición que hubiera consenso entre todos los familiares y, de las 65 familias, 11 dijeron no. Queremos a nuestros familiares, no el memorial, aunque nos paguen, además la indemnización. Cumplimos y los técnicos de la CFE nos ayudan en el rescate. Es una inversión no un gasto. El trabajo de excavación nos va a llevar todavía como dos años más llegar abajo y rescatar los cuerpos”, dijo.

En el evento de esta tarde, López Obrador anunció la construcción en Nuevo León, de ocho antenas para transmisión de señal de internet para beneficiar a 8 mil personas de 39 comunidades, y, en Tamaulipas, 215 antenas en 290 poblados, para dar servicio a 187 mil personas.