Cinco padres de normalistas acuden a marcha en favor de José Luis Abarca: "no es el culpable"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Familiares y amigos del exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, marcharon y realizaron un mitin esta tarde en la ciudad de Iguala para exigir la excarcelación de la pareja vinculada con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desde hace casi ocho años permanecen presos acusados por los delitos de delincuencia organizada y homicidio.

De manera sorpresiva, al menos cinco padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se presentaron en la manifestación para marchar junto a la familia Abarca Pineda y afirmaron que el ex edil señalado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez de ordenar la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014, "no es el culpable” de la masacre.

“Yo me integré con los de Iguala yo soy padre de Everardo Rodríguez Bello de Tixtla, Guerrero. Ya basta de tantas mentiras con todo respeto, José Luis Abarca no es el culpable, A5 es la clave secreta de presidente municipal, hay mucha claves que yo me la sé porque fui policía municipal pero de engaños ya estamos cansados, queremos claridad y queremos justicia, castigo de de verdad”, expresó Francisco Rodríguez Morales, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.