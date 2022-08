AMLO ofrece revisar el conflicto entre Raúl Salinas de Gortari y ejidatarios de Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador revisará la situación agraria en San Lorenzo Chiautzingo, Puebla, donde el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl, mantiene una serie de estrategias para quedarse con una zona que es parte del arroyo “El Seco” y que ha sido del ejido.

Reconoció que hay comunidades que han sido acaparadas para ser de un solo “ejidatario”, situación que se permitió con la reforma al artículo 27 Constitucional, precisamente, durante el sexenio de Salinas de Gortari.

“Hay que ver cómo está la situación agraria, vamos a hacer la investigación, ahí hay un asunto: primero los presuntos propietarios cuando hay una controversia con ejidatarios, con comuneros se agotan instancias y se llega hasta la Suprema Corte de Justicia y hay casos ya juzgados que le dan la razón a ejidatarios o propietarios privados”, expuso.

Agregó que primero revisarán si el asunto de la barranca “El Cipresal” ya es “cosa juzgada, si ya está resuelto, hay veces que ya está como cosa juzgada pero la posesión la tienen los campesinos, o sea legalmente la Corte resuelve a favor del propietario, pero hay una posesión y se inicia un proceso de desalojo y ahí se puede llegar a acuerdos con el propietario. Aunque legalmente es de él, existe una posesión y se puede comprar la tierra, el gobierno interviene, paga una indemnización, esa es una cuestión”.

En torno a la administración que corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el mandatario federal expuso que “ahí sí el derecho del agua es federal, ahí sí no se puede tener el agua que corresponde a los pueblos, puede haber una concesión de agua, pero sí puede haber una revocación de convenio, del contrato, de la concesión, eso hay que verlo también”.

Con la reforma al artículo 27 dijo que el propósito fue poner las tierras ejidales al mercado “y muchos ejidos ya no existen y lo más indignante e irónico es que los ejidatarios más importantes son actualmente latifundistas, como ejidatarios, se quedaron con las tierras de los ejidos. Estamos hablando de ejidos que están en manos de una persona, o que una persona tiene de lo que eran tierras ejidales 5, 10 mil hasta 50 mil hectáreas”.

“Hay cosas que ya no vamos a poder hacer”.

En torno a temas agrarios y propiedad de la tierra, el presidente reconoció que habrá asuntos que no le alcanzará el tiempo resolver, “hay cosas que nosotros ya no vamos a poder hacer”.

Agregó: “A mí me apuran mucho los campesinos y me dicen ´es que si no lo logramos ahora con usted, ya no lo vamos a lograr´, pero yo también tengo que optar entre inconvenientes, porque es mucho el rezago, fueron muchos los agravios, son grandes problemas nacionales, entonces tengo que priorizar, decir ‘esto sí, esto sí, esto sí, esto vamos a que los que continúen lo enfrenten, lo resuelvan´”.

El mandatario federal indicó que son muchos los problemas que se quedan pendientes “y entiendo también a la gente porque siente que es su gobierno, es un gobierno del pueblo, planteando ´es ahora´, voy a procurar todo lo que pueda hacer por la justicia agraria y por la justicia en general.

Para que estos asuntos avancen, sugirió que debe continuar el movimiento que lo llevó a la silla presidencial, “para que se siga resolviendo el grave problema que originaron con su política neoliberal. Ésta es una transformación y estamos avanzando, pero hay que darle continuidad y estoy seguro que la gente va a querer que se continúe haciendo justicia”.

El semanario Proceso publicó en su número 2391 que el hermano del expresidente Salinas de Gortari reapareció en Puebla, en una asamblea del ejido Chiautzingo, para reclamar su poder sobre unas tierras adjuntas a la hacienda Las Mendocinas. Los ejidatarios denuncian que Raúl Salinas los ha intimidado y controla a funcionarios locales.