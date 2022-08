AMLO sobre telemontaje Cassez-Vallarta: “No es nada más Loret de Mola, es todo el régimen”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el montaje de la detención de Israel Vallarta, exhibido como presunto líder de la banda de secuestradores “Los Zodiacos”, no solo es señalar que está involucrado Carlos Loret de Mola, sino apuntar el pensamiento de todo un grupo de “conservadores”.

“No es nada más Loret, es todo el régimen. Yo por eso digo: No es uno, son millones. Claro, ahí los que destacan o son, vamos a decir, los más famosos. Pero ese pensamiento de triunfar a toda costa, sin escrúpulos de ninguna índole, eso todavía desgraciadamente prevalece; o de los que están a favor de la tortura, claro que hay muchos en México, es un pensamiento conservador que existe”, indicó.

En torno al documental “El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, el presidente López Obrador retomó: “Dice Loret, me platican o lo leí, de que pues sí, sí supo de que estaban torturando a Vallarta, o sea, lo acepta, y la justificación es que la sociedad estaba muy molesta por la ola de secuestros que había y que como había tantos secuestros pues había permiso para torturar. Tremendo”.

Expuso que eso no solo apunta a Loret de Mola, quien dice “los derechos humanos para los humanos derechos”.

“Porque decimos: Uno, agarramos a uno de los que se exhiben más, que Loret, que Alazraki, que son más extravagantes, Ferriz, Chumel, no, no, no, esos son, vamos a decir, las figuras más representativas de todo un movimiento conservador, fuerte, muy fuerte, de mucha gente”.

Agregó que ante este tipo de pensamientos y declaraciones, “los jóvenes necesitan tener otra información. Y siempre digo: Hasta los hijos de esos conservadores reaccionarios retrógradas deben de tener otra información, porque pueden llegar a pensar distinto. Y siempre hablo del ejemplo de Simón Bolívar, hijo de hacendado”.

También se refirió a que a partir del documental, espera que “se conozca lo que sucedía en materia de impartición de justicia, era tremendo. Todos estos montajes, pero además el acompañar todo esto con tortura”, dijo.