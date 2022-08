Barbosa rechaza destape de Ignacio Mier y lanza advertencias a Mario Delgado y Fernández Noroña

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y demás “factores nacionales” del partido, que no permitirá que se imponga al legislador Ignacio Mier Velazco como candidato a la gubernatura.

Luego de calificar el acto que encabezó este sábado el líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados como un “circo donde participaron payasos y enanos”, el mandatario llamó a los militantes de Morena de Puebla a defender “frente a quien sea” el derecho de los poblanos y poblanas a decir quién será el candidato.

"A Mario Delgado, a todos los factores nacionales que piensan que pueden imponer a Ignacio Mier como candidato, bajo lo que llaman acto de unidad, les digo desde acá que en Puebla se tiene que respetar el derecho de los poblanos y poblanas a decidir quién deba ser el candidato o la candidata de Morena y a la gubernatura y a todas las demás candidaturas”, señaló.

Dijo que esta decisión tendrá que hacerse a través de los procedimientos estatutarios y reglamentarios que tiene el partido para esa toma de decisiones que son la encuesta o la consulta.

“No se trata de impedir que alguien sea el candidato, no, se trata que aquí no piensen que nos van a imponer a alguien, con simulaciones, con discursos, no, por favor, estamos ya muy jugaditos para eso”, expresó el mandatario.

Barbosa dijo que el acto realizado por Mier Velazco el sábado en el Cholula Center no fue un informe de sus actividades como legislador, sino un evento más de la “ruta” que tiene trazada para obtener la postulación de Morena a gobernador.

“Lo que complica las cosas es que, a sabiendas de eso, haya el presidente nacional Mario Delgado, esté presente. Si no sabía de qué se trataba, cuando se dio cuenta que ese circo era para ello, debió haberse salido”, reclamó.

Parte de eso, mencionó son los cambios que se han anunciado en las delegaciones de la Secretaría del Bienestar y de Gobernación en Puebla, donde reconoció que están por arribar Rodrigo Abdala, sobrino del ex gobernador Manuel Bartlett, a la primera y Francisco Ramos, cercano a Mier, en la segunda.

Acusó que estos dos funcionarios vienen a Puebla para operar a favor del legislador federal.

Barbosa agregó que en el acto de Mier participaron beneficiarios de programas sociales que fueron traídos a Puebla, muchos sin saber de qué se trataba el acto.

Incluso acusó que muchos de los asistentes provenían de Quecholac, municipio del llamado “triángulo rojo” y que desde la página “Sangre Chicana”, que está ligada al Toñín –acusado de ser líder de huachicoleros- se invitó a asistir al evento y se reproducen partes del discurso de Mier.

“Eso es muy delicado, debería el señor Mier por lo menos deslindarse de eso”, manifestó Barbosa.

Dijo que mientras que Mier busca pasar ante actores nacionales como un personaje “íntegro e intachable”, en el pasado ha hecho acuerdos con el PAN, y recordó que el hijo de éste, Ignacio Mier Bañuelos fue candidato de ese partido en 2018 y que su hija, Daniela, participó en la campaña de la fallecida Martha Erika Alonso Hidalgo.

Recordó que hay otros aspirantes a la candidatura de Morena como el senador Alejandro Armenta, el líder del Congreso local, Salomón Céspedes y los secretarios de su gabinete, Olivia Salomón, Melitón Lozano y Gabriel Biestro, que deben ser tomados en cuenta para definir la postulación.

“Reglas claras”, reclamó, al recalcar que de realizarse una encuesta o una consulta, los resultados deberán de ser creíbles.

Por último, Barbosa arremetió contra el legislador petista, Gerardo Fernández Noroña, quien en el acto del sábado le hizo un llamado directo a la unidad.

“Aquí se te apreciaba y se te respetaba… perdiste un amigo, te lo digo para que no andes haciendo tiktoks y eso tipo de payasadas, perdiste un amigo”, expresó al dirigirse con un mensaje a Noroña y advertirle que quienes le pidieron que viniera a Puebla de “destapador”, realmente nunca lo han tomado en serio. “Yo sí te he respetado y te he querido, cabrón”, recalcó en tono molesto Barbosa.