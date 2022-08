“Espérense”, dijo AMLO sobre la inclusión de Cienfuegos y Peña Nieto en el caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Espérense”, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes cuestionan que aún no se incluya al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos o al expresidente Enrique Peña Nieto en la investigación por el caso Ayotzinapa, con órdenes de aprehensión; pero que ya se cumplimentan otras que estaban en proceso.

“Que si no se está incluyendo a Peña, que si no se está incluyendo al general Cienfuegos, que si no se está incluyendo al Ejército ¡Espérense!” y dijo que quienes antes defendían al régimen corrupto, autoritario y eran parte de una relación de complicidades, ahora están muy molestos, “a lo mejor lo hicieron hasta de manera inconsciente o nunca imaginaron que se iba a dar a conocer la verdad”.

Expuso que el tema del “régimen corrupto y autoritario ojalá no entre por un oído y salga por otro, sino ojalá se internalice”, también señaló que “los mismos que encubrieron y que ahora tratando de salirse, están negando la investigación, lo que están provocando es que se exhiban más”.

El mandatario federal señaló que hay órdenes de aprehensión que están en proceso de cumplimentarse, “todos los que participaron van a ser juzgados, faltan esas órdenes de aprehensión, ya hay algunas aplicadas, incluso ya hay quienes ya están detenidos” y aclaró que no se trata de 80 órdenes de aprehensión, son menos.

“Esas órdenes de aprehensión ya se están tramitando ante los jueces y se están aplicando, pero eso es lo que tiene que ver con los crímenes, sea desaparición, asesinato, eso es lo que sucedió con los muchachos”, afirmó.

“Yo creo que el caso de Ayotzinapa es otro de estos casos lamentables, de abuso de autoridad, de mal gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias y se le va a dar continuidad, es un compromiso que hicimos con los padres y con el país, y ya se está actuando”, expresó.

Recordó que se trata de dos momentos: “Lo que pasó cuando detienen a los muchachos en Iguala y los distribuyen a distintas partes, y de acuerdo al informe los asesinan y de conformidad con la investigación se sabe quiénes participaron, todos los que participaron, y no va a haber impunidad”.

El segundo momento es la invención de la llamada “verdad histórica” fraguada por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, actualmente vinculado a proceso, y ejecutada por el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio. En torno a las formas en que obtuvieron las declaraciones en la anterior administración, el presidente aseguró que no se repite en su administración.

Por esta razón llamó a quienes están detenidos a que declaren y confió en que se van a defender y aportar más información sobre qué pasó y dónde están los estudiantes; y, por otro lado, sobre los autores intelectuales de más alto rango sobre la “verdad histórica”.

“Tienen que declarar nada más que no arrancándole las uñas, ni apretándoles el pescuezo, ni con toques eléctricos, porque eso ya se terminó, eso era el horror”, denunció.

El presidente López Obrador indicó que “en el caso Ayotzinapa hay que conocer todo el proceso, es un buen trabajo de investigación, llevó muchísimo tiempo, muy cuidadoso, precisamente porque es un asunto muy delicado, que involucra a muchos y se tenía que tener todas las pruebas para no dar motivo a que se descalificara la investigación”.

También reconoció el trabajo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y quienes participaron en el informe, de quienes, dijo, hicieron un buen trabajo.

Enfatizó que la investigación continuará hasta dar con el paradero de los estudiantes y entregar una respuesta puntual a las madres y padres sobre qué sucedió con sus hijos, los 43 normalistas de Ayotzinapa.