Guardia Nacional debe tener mando civil: Cuauhtémoc Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano dijo que la Guardia Nacional debe tener mando civil y que los civiles deben de recuperar muchas de las tareas hoy asignadas a los militares.

“A mí me parece que los cuerpos policiacos deben de tener mandos civiles, de esto estoy totalmente convencido y además es un mandato constitucional”, dijo el exjefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

Dijo que lo fundamental es que se consolide un cuerpo policial efectivo que combata la grave problemática de inseguridad en el país.

Durante la reunión plenaria del Grupo Plural en el Senado, el fundador del PRD opinó sobre los grandes problemas del país y dijo que le preocupa que la desigualdad siga creciendo, mientras sigue habiendo una fuerte concentración de la riqueza, y la economía prácticamente no crece desde hace décadas y no hay generación de empleo.

“No hay recursos suficientes, no se han tomado las medidas para que la economía pueda crecer y para que el Estado pueda atender las necesidades e impulsar el crecimiento de la economía”, opinó.

El excandidato presidencial también dijo que le resulta preocupante la situación de violencia e inseguridad y que los grupos criminales se han apoderado de cada vez más territorios.

El ingeniero dijo que uno de los grandes logros del país es tener una autoridad electoral independiente, y que, aunque no conoce a detalle la propuesta de reforma electoral, le preocupan algunos temas que se están delineando.

“Por ejemplo, la elección de los consejeros y la elección de magistrados a voto universal. Me parece que no sabemos qué resultado podríamos tener de una práctica como esa. Me preocuparía que al Instituto Electoral no se le dieran los recursos que la Constitución establece, no sé si deba tener más o menos, pero la Constitución es muy clara, y me parece que no deberían recortarse los recursos. Me parece que garantizar la autonomía de la autoridad electoral es fundamental”, explicó.

Cárdenas dijo que no le preocupa la sucesión presidencial adelantada, pero sí que los aspirantes “no nos están diciendo para qué quieren ser presidentes”.

“No sé de dónde van a salir las fuerzas transformadoras, pero me preocupa es que no veo en ninguno de los partidos políticos una propuesta seria para los grandes problemas del país”, comentó.

Consideró que de la ciudadanía y no de los partidos van a salir las posibilidades de cambio para resolver los problemas.

“De la gente, de quienes están picando piedra para tratar de agruparse, de ser organizaciones más amplias, más fuertes, con mayor número de participantes”, manifestó.