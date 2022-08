Habrá batalla contra cuñados de Carlos Salinas por indemnización que debe Conagua: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No está fácil que nos roben”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la indemnización que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá pagar al consorcio GIA+ y Covasa, propiedad de los cuñados del expresidente Carlos Salinas de Gortari, por la cancelación del contrato para la construcción del Túnel Chimalhuacán II.

El mandatario federal indicó que revisará el tema porque no tiene conocimiento del caso en específico, pero “lo vamos a analizar”.

Incluso cuando existen todas las condiciones para que su administración se vea obligada a pagar 800 millones de pesos por la cancelación anticipada del contrato, unas semanas antes de concluir la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente dijo que estará al tanto de la situación.

“De todas maneras no, y ahí sí somos en el cuidado del presupuesto que es dinero del pueblo, y es dinero sagrado, somos muy cicateros ahí, no, nos dejamos robar. “¿Van a dar la batalla?”, se le preguntó. –Claro, contestó, “no está fácil porque eso no ya no es lo mismo, ya se cuida mucho el dinero del presupuesto que es para la gente, que es para los mexicanos”.

En la edición 2391, el Semanario Proceso publicó que el consorcio GIA+ y Grupo Covasa, propiedad de Hipólito y Jerónimo Gerard Rivero, hermanos de Ana Paula, esposa del expresidente Carlos Salinas de Gortari, contratistas “consentidos” del sexenio de Peña Nieto, obtuvieron un contrato por mil 600 millones de pesos para la construcción del Túnel Chimalhuacán II, pero en cuatro años solo avanzaron 10 por ciento de la obra y, por irregularidades de Conagua, desde que su titular era David Korenfeld, se avaló la cancelación anticipada del contrato y por esa razón continúa pendiente la indemnización que se le dejó a la actual administración.