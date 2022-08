AMLO se desliga de investigaciones contra Peña Nieto: "no podemos decirle al fiscal que no actúe"

AMLO. El mandatario dijo que la "venganza" no es lo suyo. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que dé instrucciones para que la Fiscalía General de la República (FGR) dé a conocer investigaciones en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto.

“Yo creo que la Fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó y dijimos que seguramente la Fiscalía iba a informar porque son ellos los que llevan estos casos. Es la fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias”, indicó.

Si se tratara de una iniciativa del Ejecutivo Federal ya habría presentado denuncias contra Felipe Calderón, Vicente Fox o Ernesto Zedillo.

“Algunas de ellas la presenté cuando estaba en la oposición, pero creo que están archivadas”, aseguró.

En torno a que derivado de estas carpetas de investigación se tenga que llamar a Peña Nieto a regresar de España a territorio mexicano, el presidente también se deslindó.

“Eso lo tiene que decidir la fiscalía, no me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza

“Políticamente mi postura la he definido muchas veces, planteé que el Ejecutivo, el presidente de la República iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública y entonces sí nosotros íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y el presidente Peña Nieto”, dijo.

Explicó que su posición es ir hacia adelante, que se procure no repetir actos ilegales y de corrupción, porque la justicia también es prevenir.

También destacó la consulta popular que, “si no lo hubiera hecho ahorita los conservadores corruptos, porque son hasta eso mal agradecidos, traidores, ese grupo estaría diciendo que por qué no pedí que el pueblo decidiera, como ya los conozco dije voy a pedir opinión. Se hizo la consulta pero no se alcanzó el número para que se hiciera vinculatoria”.

Agregó que los procesos judiciales deben seguir su curso, “no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades no presentes nada, no, que presente y que la autoridad resuelva, pero eso es muy distinto a que nosotros por voluntad de la gente estuviésemos metidos presentando las denuncias”.