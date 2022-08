"Cuando vino aquí ya sabía que se iba a ir a España": esto dijo AMLO sobre la periodista Reyna Haydeé Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una crítica a la periodista independiente Reyna Haydeé Ramírez, quien denunció que ha recibido amenazas y persecución a partir de su participación en las conferencias en Palacio Nacional.

“Lo de la compañera Reyna, nadie la ha perseguido, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general”, dijo.

También aseguró que “desde ese día que estuvo aquí, que pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó, saliendo —ya sabía yo— me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España, o sea, antes. Ya cuando vino aquí ya sabía que se iba a ir a España”.

Incluso mencionó que “yo creo que ya tenía sus boletos. No vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie, es una cuestión de principios. Y decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema”.

Insistió en que su gobierno no es igual al resto de las administraciones.

“Nuestro gobierno no reprime, aunque quieran inventar cosas. Porque les gustaría mucho el poder decir: ‘Todos son iguales’. No, no somos iguales, nosotros condenamos la represión, no somos cómplices de represores, no nos callamos ante la tortura, ante masacres, no hay impunidad, por eso tenemos autoridad moral, y las veces que sea lo vamos a estar recordando”.

Agregó: “Yo sé que están enojados, y los entiendo, los comprendo, porque sacaban provecho de un régimen corrupto, ellos se beneficiaban, eran los privilegiados de un régimen de corrupción que imperaba en el país. Toda una red, una mafia, como son los gobiernos autoritarios conservadores que hemos padecido en nuestra historia y que se han padecido en el mundo, articulados, ya lo hemos hablado”.

El 21 de julio, durante la conferencia, Ramírez expuso: “Hay amenazas desde el 2020 y hay unas recientes, y las está atendiendo una fiscalía local. Ese es un punto que espero que algún día lo resuelvan las fiscalías, mientras tanto yo lo tomo como un asunto personal. Pero lo trato aquí porque tiene que ver con usted, con esta conferencia”.

Señaló que después de su última intervención en la que solicitó que en el informe de “Impunidad Cero” se incluyera los casos de defensores de derechos humanos, recibió dos amenazas más.

En torno a la censura denunció que recibió un trato distinto al resto de los asistentes a la conferencia en Palacio Nacional, para el ingreso a la conferencia porque tenía acceso una o dos veces al mes, como una especie de sanción.