Juez niega reconocer a Proceso como víctima indirecta del asesinato de Regina Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Un juez federal negó reconocer a Proceso como víctima en la averiguación previa que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el homicidio de la periodista Regina Martínez, perpetrado el 23 de abril de 2012.

El Juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal negó el amparo solicitado por este semanario con el que buscaba acceder a la investigación en su calidad de víctima, tener la posibilidad de aportar todas las pruebas necesarias al ministerio público federal para dar con los responsables del asesinato de la periodista, entre otras funciones de apoyo.

Entre los alegatos de la revista estaba que los familiares directos o indirectos de la periodista no han podido ejercer un rol activo para impulsar las investigaciones, pero el juez señaló que esto no es justificación para que se le reconozca como víctima.

“Es importante señalar que aun cuando los familiares directos o indirectos de Regina Martínez, no ejerzan un rol activo en el impulso de las investigaciones, ni en el esclarecimiento de los hechos, esto no es justificación para que a la moral “Comunicación e Información”, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa editora de la revista Proceso, se le reconozca como víctima indirecta, puesto que es de advertir que el Estado es el obligado en realizar la investigación y persecución de los delitos, por lo que no puede recaer en los particulares dicha responsabilidad”, señaló el juzgador.