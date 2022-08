AMLO justifica sobrecosto en refinería Dos Bocas: "no estaba incluido el gasoducto"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el incremento del costo de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, de entre 2 mil y 4 mil millones de pesos, pero aclaró que no es porque sean rateros, sino se destaca el tema porque buscan golpear a su gobierno.

Afirmó que el costo se estimó para el número de plantas originales, “lo que sucede es que, por ejemplo, no estaba incluido el gasoducto y se incluyó, y se ha aclarado perfectamente, pero va a estar muy difícil que lo acepten porque no es el propósito informar sobre el costo, no, es golpear, nada más que no van a poder porque no somos lo mismo, no somos ladrones” y de nuevo sacó su pañuelo blanco.

Agregó que su gobierno no permite la corrupción, “no somos rateros, el problema de los gobiernos neoliberales es que eran muy ladrones, muy rateros y no solo los políticos, sino los empresarios que en sentido estricto ni siquiera eran empresarios, eran traficantes de influencia, pero mucho muy corruptos”.

En el plan original tampoco se contemplaron equipos necesarios y por esa razón se amplió el presupuesto, “pero tienen que estar ustedes tranquilos y desde luego toda la población de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay corrupción, que ya no es el tiempo de antes”.

Aseguró que la responsable de construir la refinería Dos Bocas, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, “es una mujer íntegra, honesta, porque esto es muy importante y ya está terminada la refinería, si quisiéramos hacerla ahora nos saldría al doble y no la terminaríamos en el tiempo que se construyó, es una gran obra y vamos a informar, como está informado el consejo de Pemex sobre el costo de la refinería”.

En el costo final de la refinería “Olmeca” se agregarán los recursos de integración y lo que implicará la operación de la refinería.

El mandatario aseguró que está muy contento con esta obra porque en 40 años no se había construido una refinería, que ya está concluida y procesará 340 mil barriles diarios de petróleo crudo.

“Los grupos de intereses creados, la oligarquía, los que se dedicaban a saquear a robar, están inconformes con todo lo que hacemos: el aeropuerto, la refinería, el Tren maya, bueno, inconformes con las pensiones a adultos mayores, con las becas para los jóvenes, pero debe quedar muy claro que la gran diferencia con esos gobiernos neoliberales, la gran diferencia, el meollo del asunto, la clave de todo es que no se acepta la corrupción en este gobierno, no se permite la corrupción”, afirmó.

Antes de salir del salón Tesorería, el presidente López Obrador contó la anécdota del cuento que le atribuyen al expresidente Lázaro Cárdenas, “cuando estaban las presiones de todo tipo porque no querían la expropiación petrolera, invitó a un grupo de empresarios o pidieron los banqueros de aquel entonces hablar con él, nacionales pero sobre todo extranjeros y les dice el general, que hablaba poco pero que era muy certero: ´Les voy a contar un cuento´, y se quedaron callados, y dice el general: ´Había unos banqueros muy rateros, muy rateros, muy rateros´ y se quedó callado y dice uno ´¿Y el cuento, general?´ -´Ese es el cuento´”.