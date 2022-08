AMLO promete que trabajos de rescate en "El Pinabete" no se detendrán hasta llegar a los mineros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Las labores de rescate en la mina “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila, no se detendrán hasta llegar a los 10 mineros que continúan atrapados, pero se suma una indemnización y la construcción de un memorial una vez que salgan todos los trabajadores, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya se tiene un acuerdo con los familiares, nada más creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento. Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no sólo lo convencional, sino más por la situación, no sólo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente”, indicó el mandatario.

Agregó que a las familias que están a la espera de los mineros “se va a dar un trato muy especial o como lo merecen”.

También aclaró que la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, continuará al frente del plan de rescate, “va a estar ahí permanentemente. Si se requiere, pues va a estar en México, pero constantemente va a estar viajando atendiendo esto. Es para nosotros prioritario, no vamos a abandonar el rescate”.

En torno a las indemnizaciones expuso que se tiene que resolver un proceso legal, lo cual lleva tiempo, pero comenzarán a trabajar sobre el juicio que se debe librar para el que ya hay instrucciones de que se destinen los fondos para apoyar a los familiares y al mismo tiempo avanzarán en el rescate de los mineros.

“Y no vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado. Seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá. Y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para tener mejores resultados. Entonces, cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial”, indicó.

Desde la semana pasada se pausaron los reportes diarios que daba Velázquez Alzúa, para informar el plan de rescate, así como el nivel del agua que hay en los pozos principales por donde esperan rescatar a los 10 mineros.